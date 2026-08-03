Acasă » Știri » Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 mort în accidentul din Argeș

Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 mort în accidentul din Argeș

De: David Ioan 03/08/2026 | 11:04
Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 mort în accidentul din Argeș
Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 mort în accidentul din Argeș
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tragedia care a lovit clubul Dinamo a lăsat în urmă o comunitate întreagă în doliu, iar ultimele zile au fost marcate de pregătiri, drumuri și durere pentru familia lui Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul echipei secunde, decedat în accidentul de vineri.

După ce trupul neînsuflețit a fost recuperat și adus în București, rudele și apropiații s-au strâns la Cimitirul Reînvierea, unde a fost depus la capelă pentru priveghi.

Maseurul de la Dinamo 2, mort în accidentul din Argeș

La priveghi au venit și foști dinamoviști, oameni care au lucrat ani la rând alături de Covaciu. Printre ei, Cătălin Munteanu și Nicolae Mușat, care au dorit să‑i aducă un ultim omagiu.

Cătălin Munteanu a vorbit despre legătura lor veche și despre rolul pe care maseurul îl avea în viața echipei:

„Îl știu de când am ajuns la Dinamo, de aproape 20 de ani. A fost mereu acolo. E păcat, era tânăr, putea să mai trăiască mult și bine. Nu îl mai văzusem, el fiind la FC Dinamo nu se mai antrenează în «Groapă», dar cu băiatul lui vorbisem zilele trecute.”

Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu

Atmosfera de la capelă a fost una apăsătoare, cu oameni marcați de șocul accidentului în care microbuzul ce transporta juniori și membri ai staff-ului a intrat într-un copac. Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani, a fost singura victimă care și-a pierdut viața, iar dispariția sa a lăsat un gol puternic în rândul celor care l-au cunoscut.

Marți, 4 august, Constantin „Gogu” Covaciu va fi înmormântat tot la Cimitirul Reînvierea, ceremonia urmând să încheie aceste zile grele pentru familie și pentru oamenii din fotbal care l-au respectat și apreciat.

CITEŞTE ŞI: Văduva lui Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, dă în judecată firma de transport: ”Măcar să nu se mai întâmple așa ceva”

Adrian Ropotan a fost externat, după tragicul accident din Argeș. Anunțul medicilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est
Știri
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil…
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul hidratat în zilele toride
Știri
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul…
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și...
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră furt
Adevarul
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră...
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a cedat
Digi24
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece în vacanță cu fiica lor
Click.ro
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul VEDETĂ?
Promotor.ro
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival ...
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține ...
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul hidratat în zilele toride
Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust: ”E analfabet”
Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust: ”E analfabet”
Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
O influenceriță face dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca: ”O înșela ...
O influenceriță face dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca: ”O înșela pe Dana cu prietena mea”
A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă
A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă
Vezi toate știrile