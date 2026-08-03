Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 mort în accidentul din Argeș

Tragedia care a lovit clubul Dinamo a lăsat în urmă o comunitate întreagă în doliu, iar ultimele zile au fost marcate de pregătiri, drumuri și durere pentru familia lui Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul echipei secunde, decedat în accidentul de vineri.

După ce trupul neînsuflețit a fost recuperat și adus în București, rudele și apropiații s-au strâns la Cimitirul Reînvierea, unde a fost depus la capelă pentru priveghi.

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La priveghi au venit și foști dinamoviști, oameni care au lucrat ani la rând alături de Covaciu. Printre ei, Cătălin Munteanu și Nicolae Mușat, care au dorit să‑i aducă un ultim omagiu.

Cătălin Munteanu a vorbit despre legătura lor veche și despre rolul pe care maseurul îl avea în viața echipei:

„Îl știu de când am ajuns la Dinamo, de aproape 20 de ani. A fost mereu acolo. E păcat, era tânăr, putea să mai trăiască mult și bine. Nu îl mai văzusem, el fiind la FC Dinamo nu se mai antrenează în «Groapă», dar cu băiatul lui vorbisem zilele trecute.”

Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu

Atmosfera de la capelă a fost una apăsătoare, cu oameni marcați de șocul accidentului în care microbuzul ce transporta juniori și membri ai staff-ului a intrat într-un copac. Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani, a fost singura victimă care și-a pierdut viața, iar dispariția sa a lăsat un gol puternic în rândul celor care l-au cunoscut.

Marți, 4 august, Constantin „Gogu” Covaciu va fi înmormântat tot la Cimitirul Reînvierea, ceremonia urmând să încheie aceste zile grele pentru familie și pentru oamenii din fotbal care l-au respectat și apreciat.

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