Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul hidratat în zilele toride

Temperaturile ridicate pun presiune asupra organismului, iar hidratarea devine esențială în zilele de caniculă. Pentru cei care nu reușesc să consume suficientă apă, există și alte variante prin care pot menține nivelul de lichide din corp. Fructele bogate în apă, legumele proaspete, ceaiurile din plante sau băuturile naturale pot reprezenta alternative utile atunci când temperaturile cresc.

În perioadele cu temperaturi extreme, organismul pierde mai multe lichide prin transpirație, iar refacerea rezervelor de apă devine o prioritate. Deși apa rămâne cea mai importantă sursă de hidratare, există și alimente care pot contribui semnificativ la aportul zilnic de lichide.

Fructele și legumele, surse naturale de hidratare pe timp de vară

Printre cele mai bune alegeri se numără fructele cu un conținut ridicat de apă. Pepenele roșu și pepenele galben sunt printre cele mai populare alimente consumate vara, datorită faptului că au peste 90% apă în compoziție. Pe lângă faptul că ajută la hidratare, acestea oferă și vitamine și minerale importante pentru organism.

Și legumele proaspete pot avea un rol important în zilele călduroase. Castraveții și roșiile conțin cantități mari de apă și pot completa necesarul de lichide al organismului. Introduse în salate sau consumate ca gustări ușoare, acestea sunt o alegere potrivită pentru mesele de vară.

Fructele de pădure și citricele, precum căpșunile, portocalele sau grapefruitul, aduc un plus de vitamine, dar și minerale care ajută organismul să facă față temperaturilor ridicate. De asemenea, salata verde și dovleceii sunt alimente ușoare, care pot fi consumate în salate sau în preparate reci și contribuie la aportul de lichide.

Băuturile naturale, o alternativă la apa simplă în zilele de toride

Pe lângă alimente, există și băuturi care pot înlocui parțial apa simplă. Ceaiurile din plante, precum cele de mentă, mușețel sau hibiscus, pot fi consumate reci sau la temperatura camerei și reprezintă o alternativă răcoritoare în zilele toride. Apa de cocos este o altă variantă apreciată, datorită conținutului de electroliți și potasiu, substanțe importante pentru echilibrul organismului.

O limonadă pregătită acasă, fără adaos de zahăr, poate fi o soluție simplă pentru cei care nu preferă apa simplă. Apa cu suc proaspăt de lămâie și frunze de mentă poate deveni o băutură răcoritoare și hidratantă. De asemenea, supele reci sau ciorbele ușoare pot contribui la aportul de lichide în timpul meselor principale.

Totuși, în perioadele de caniculă trebuie evitate anumite băuturi care pot accentua deshidratarea. Alcoolul și consumul excesiv de cafea pot favoriza pierderea apei din organism. Băuturile foarte dulci sau carbogazoase pot accentua senzația de sete și pot îngreuna digestia atunci când temperaturile sunt ridicate.

Specialiștii recomandă ca în zilele foarte calde să fie consumate lichide pe parcursul întregii zile, nu doar atunci când apare senzația de sete. O alimentație bazată pe fructe și legume bogate în apă, alături de băuturi naturale, poate ajuta organismul să facă față mai ușor temperaturilor extreme.

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