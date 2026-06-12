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Preparatul ideal în zilele toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic! E prietenos cu silueta și hidratează intens

De: Alina Drăgan 12/06/2026 | 21:33
Preparatul ideal în zilele toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic! E prietenos cu silueta și hidratează intens
Preparatul ideal în zile de toride de vară
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Sezonul cald a venit, iar în curând temperaturile caniculare își vor face și ele simțită prezența. Ei bine, în această perioadă ar trebui să fim mai atenți la alimentele pe care le consumăm, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. În perioada verii, organismul încearcă să facă față căldurii, iar digestia încetinește. Astfel, și meniul trebuie adaptat. Preparatul ideal în zile de toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. E prietenos cu silueta și hidratează intens.

Potrivit Mihaelei Bilic, pe timp de vară meniul trebuie adaptat. Organismul încetinește digestia și luptă pentru a menține temperatura corpului normală, așa că nu mai trebuie solicitat și cu preparate grele. Astfel, în zilele caniculare, specialista recomandă consumul unui preparat care vine în ajutorul organismului. Acesta hidratează intens și este prietenos și cu silueta.

Preparatul ideal în zilele toride de vară

Pe timp de vară, organismul depune un efort constant pentru a menține temperatura corporală în limite normale, iar pentru a evita producerea suplimentară a căldurii, corpul reduce apetitul și preferă alimente mai ușoare. Acesta este motivul pentru care numeroase persoane simt nevoia să consume mai multe fructe, legume și lichide și mai puțină carne sau preparate grase.

Ei bine, pentru această perioadă, Mihaela Bilic a venit cu o recomandare. Aceasta spune că vara meniul trebuie adaptat, iar printre preparatele ideale se numără supele și ciorbele reci, cu legume. Acestea hidratează intens, conțin vitamine și minerale și nu suprasolicită digestia. De asemenea, sunt sărace în calorii, ceea ce le face prietenoase și cu dieta.

„Atunci când temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, apetitul se schimbă aproape complet. Organismul încearcă să facă față căldurii, digestia încetinește, iar multe dintre preparatele grele pe care le consumăm în mod obișnuit devin greu de tolerat.

În această perioadă, hidratarea este esențială, iar alegerea alimentelor potrivite poate face diferența dintre o zi suportabilă și una în care ne simțim lipsiți de energie”, spune Mihaela Bilic.

Conform specialistei, ciorbele și supele pe care le consumăm vara trebuie să fie bogate în legume de sezon. De asemenea, pentru a simți cu adevărat savoarea acestora, Mihaela Bilic recomandă se le consumăm reci.

„De fapt, multe persoane consideră că aromele legumelor devin chiar mai plăcute după câteva ore petrecute la rece”, a mai spus Mihaela Bilic.

 

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