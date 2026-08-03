Acasă » Exclusiv » Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini la ora 18

Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini la ora 18

De: Maria Iancu 03/08/2026 | 13:38
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini la ora 18
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cel mai controversat cuplu din showbiz și-a mai dat o șansă! Povestea lor a fost comentată pe toate părțile și nimeni nu credea că relația lor o să reziste. Cu toate acestea, după scandaluri și despărțiri, cei doi au ajuns din nou unul în brațele celuilalt.

El este un artist cunoscut, ea a fost protagonista unuia dintre cele mai răsunătoare divorțuri din showbiz. Când toată lumea era convinsă că între ei s-a terminat definitiv, cei doi au surprins pe toată lumea și s-au împăcat!

Despărțirea părea serioasă, iar fiecare își vedea deja de viața lui. Cântărețul părea că a trecut peste și că și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei. Numai că lucrurile s-au schimbat rapid!

După ce fosta lui iubită și-a făcut apariția în compania altui bărbat, artistul s-a întors la ea. Să-l fi lovit gelozia sau și-a dat seama că nu este pregătit să o piardă? Doar el știe. Cert este că cei doi au decis să mai dea o șansă poveștii lor!

Și nu s-au oprit la o simplă împăcare! Și-au făcut bagajele și au plecat împreună într-o vacanță, departe de ochii curioșilor. Cine sunt protagoniștii împăcării momentului?

CANCAN.RO vă prezintă primele imagini, astăzi, la ora 18

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall
Exclusiv
Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall
Ce fac Andreea Bălan și Victor Cornea, la 3 luni de la nuntă. Obiceiul la care artista nu poate renunța sub nicio formă
Exclusiv
Ce fac Andreea Bălan și Victor Cornea, la 3 luni de la nuntă. Obiceiul la care artista nu…
Cum alegi un dezvoltator imobiliar: 8 criterii esențiale
Mediafax
Cum alegi un dezvoltator imobiliar: 8 criterii esențiale
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră furt
Adevarul
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră...
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a cedat
Digi24
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce cadou a primit Simona Trașcă de la soțul ei dupa nuntă. „Am ajuns la sapă”
Click.ro
Ce cadou a primit Simona Trașcă de la soțul ei dupa nuntă. „Am ajuns la...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul VEDETĂ?
Promotor.ro
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul...
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Delfinii au făcut spectacol în Delta Dunării! Au înotat în apropierea bărcilor
Delfinii au făcut spectacol în Delta Dunării! Au înotat în apropierea bărcilor
De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța
De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța
Maria Avram a făcut dezvăluiri despre boala autoimună de care suferă: „Fac analize din două în ...
Maria Avram a făcut dezvăluiri despre boala autoimună de care suferă: „Fac analize din două în două săptămâni”
Dan Negru reacționează în plină criză energetică. „A mai fost și va mai fi”
Dan Negru reacționează în plină criză energetică. „A mai fost și va mai fi”
Anunț important pentru români: când vor încasa pensiile și alocațiile, în august 2026
Anunț important pentru români: când vor încasa pensiile și alocațiile, în august 2026
Doliu în presă! Jurnalista Alina Mitrache a murit: „Un om atât de deosebit”
Doliu în presă! Jurnalista Alina Mitrache a murit: „Un om atât de deosebit”
Vezi toate știrile