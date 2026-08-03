Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini la ora 18

Cel mai controversat cuplu din showbiz și-a mai dat o șansă! Povestea lor a fost comentată pe toate părțile și nimeni nu credea că relația lor o să reziste. Cu toate acestea, după scandaluri și despărțiri, cei doi au ajuns din nou unul în brațele celuilalt.

El este un artist cunoscut, ea a fost protagonista unuia dintre cele mai răsunătoare divorțuri din showbiz. Când toată lumea era convinsă că între ei s-a terminat definitiv, cei doi au surprins pe toată lumea și s-au împăcat!

Despărțirea părea serioasă, iar fiecare își vedea deja de viața lui. Cântărețul părea că a trecut peste și că și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei. Numai că lucrurile s-au schimbat rapid!

După ce fosta lui iubită și-a făcut apariția în compania altui bărbat, artistul s-a întors la ea. Să-l fi lovit gelozia sau și-a dat seama că nu este pregătit să o piardă? Doar el știe. Cert este că cei doi au decis să mai dea o șansă poveștii lor!

Și nu s-au oprit la o simplă împăcare! Și-au făcut bagajele și au plecat împreună într-o vacanță, departe de ochii curioșilor. Cine sunt protagoniștii împăcării momentului?