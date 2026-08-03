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Delfinii au făcut spectacol în Delta Dunării! Au înotat în apropierea bărcilor

De: Alina Drăgan 03/08/2026 | 13:44
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Turiștii din Delta Dunării au avut parte de o adevărată surpriză. Cei care au pornit în clasicele plimbări cu barca au asistat la un adevărat spectacol oferit de natură, după ce mai mulți delfini și-au făcut apariția pe canalele Sulina și Sfântul Gheorghe. Prezența delfinilor aici i-a uimit pe toți, iar turiștii s-au grăbit să imortalizeze momentele unice.

Apariția mamiferelor marine în Deltă a atras rapid atenția. Deși astfel de momente nu sunt imposibile, ele sunt suficient de rare încât să transforme o simplă excursie într-o experiență memorabilă. Delfinii au înotat nestingheriți în apropierea ambarcațiunilor, spre încântarea turiștilor.

Delfinii au făcut spectacol în Delta Dunării

Delfinii au fost surprinși atât pe brațul Sfântu Gheorghe, la aproximativ un kilometru de Marea Neagră, cât și în zona Sulina. În filmările distribuite pe rețelele sociale se pot vedea mai multe exemplare care ies la suprafața apei și înoată în apropierea bărcilor, spre surprinderea celor aflați în excursie.

Deși turiștii au fost surprinși de apariția delfinilor în Deltă, specialiștii spun că astfel de momente sunt destul de dese. Delfinii observați în Deltă provin din Marea Neagră și ajung temporar pe canalele Sulina și Sfântu Gheorghe în căutarea hranei. Bancurile de scrumbie și chefal îi atrag în aceste zone. Delfinii îi urmăresc, însă în scurt timp se întorc în mare.

Deși sunt animale marine, delfinii pot înota fără probleme în apele salmastre, acolo unde apa dulce se amestecă treptat cu cea sărată. Ei nu își schimbă habitatul și nu rămân în Deltă pentru perioade lungi, ci profită de migrația peștilor și revin apoi în largul Mării Negre.

În apele Mării Negre trăiesc trei specii de delfini: afalinul, delfinul comun și marsuinul, cunoscut și sub denumirea de focenă. Toate sunt protejate prin legislația națională și internațională, deoarece populațiile lor au scăzut în ultimele decenii din cauza poluării, capturilor accidentale în plasele de pescuit și degradării habitatului natural.

 

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Foto: TikTok, Video: TikTok

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