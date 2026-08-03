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Incendiu pe plaja Zoom din Constanța! O magazie plină de echipamente și două ambarcațiuni s-au făcut scrum

De: Alina Drăgan 03/08/2026 | 14:05
Incendiu pe plaja Zoom din Constanța! O magazie plină de echipamente și două ambarcațiuni s-au făcut scrum
Incendiu pe plaja Zoom din Constanța /Foto: Facebook, ISU Dobrogea
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Momente de panică luni, 3 august, pe plaja Zoom din Constanța! Un incendiu a izbucnit în incinta unui beach bar de pe plaja Zoom, din zona Faleză Nord a municipiului Constanța. Flăcările au cuprins rapid tot barul și au făcut scrum totul. Din fericire, intervenția pompierilor a fost rapidă, iar incendiul a fost lichidat. Nu au existat victime.

Focul a izbucnit în dimineaţa zilei de luni, 3 august, în incinta unui beach bar de pe plaja Zoom, din zona Faleză Nord a municipiului Constanța. Magazia care a luat foc avea o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și adăpostea materiale și echipamente folosite pentru practicarea kiteboardingului, dar și două ambarcațiuni.

Incendiu pe plaja Zoom din Constanța

La scurt timp după izbucnirea incendiului a fost dată alarma, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța.

„În această dimineață, salvatorii constănțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kite boarding și două ambarcațiuni, pe o plajă din Faleză Nord.

La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Dobrogea» al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim-ajutor și două mașini de stingere”, a transmis ISU Dobrogea.

Atunci când pompierii au ajuns la fața locului, flăcările deja cuprinseseră întreaga magazie. Pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor și pentru a împiedica propagarea acestora către celelalte construcții și amenajări aflate în apropiere. Se pare că incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit. Mai exact, de la un prelungitor aflat în priză, la care nu era conectat niciun alt consumator.

Incendiu pe plaja Zoom din Constanța /Foto: Facebook

În urma celor întâmplate, magazia a fost distrusă complet, la fel ca echipamentele pentru kiteboarding depozitate în interior și cele două ambarcațiuni. Potrivit administratorului, pagubele se ridică la aproximativ 100.000 de euro, fără partea de construcție. După ce incendiul a fost lichidat, administratorii plajei au transmis că activitatea pe plajă continuă.

„Mulțumim tuturor pentru mesaje! Incendiul s-a produs de la un scurt circuit în urma căruia au ars echipamente de scuba, kitesurf și surf. Activitatea continuă! Zile cu soare”, a transmis reprezentanții Zoom Beach.

 

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