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Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită. Cum arată Alina

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 14:33
Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită. Cum arată Alina
Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită. Cum arată Alina
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Răzvan Kovacs nu își mai ascunde povestea de dragoste. După relațiile intens comentate cu Ema Oprișan, mama fiicei sale, și mai apoi cu Ella Vișan, fostul concurent de la Insula Iubirii pare că și-a găsit din nou liniștea în brațele unei alte femei. De această dată, a făcut pasul pe care mulți îl așteptau și s-a afișat public alături de noua parteneră.

Cea care i-a cucerit inima se numește Alina. Brunetă și zâmbitoare, tânăra apare pentru prima dată într-o fotografie postată chiar de Răzvan Kovacs, semn că relația nu mai este un secret. Imaginea îi surprinde pe cei doi într-un moment relaxat, iar apropierea dintre ei spune totul despre noul capitol pe care fostul concurent îl trăiește.
Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită

Răzvan Kovacs, prima fotografie cu noua iubită

Înainte de fotografia oficială, Răzvan a dat primele indicii despre noua poveste de iubire pe TikTok. El a publicat un videoclip în care Alina se afla la volan, iar mesajul care a însoțit imaginile i-a făcut imediat pe urmăritori să bănuiască faptul că între cei doi există mai mult decât o simplă prietenie.

„Am întâlnit-o din nou. De data asta mi-a zâmbit. Mi-a dat și un pupic. Sper să vadă videoul ăsta.”, a fost mesajul scris de Răzvan.

Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită. Cum arată Alina
Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită. Cum arată Alina

Publicarea primei fotografii împreună pare să confirme că fostul concurent de la Insula Iubirii și-a asumat oficial relația cu Alina și că este pregătit să lase în urmă poveștile de iubire care i-au marcat trecutul.

Fostul concurent de la Insula Iubirii, aspru criticat

În urmă cu puțin timp, Răzvan a ajuns din nou în atenția internauților, după ce unul dintre urmăritori i-a făcut un reproș legat de rolul său de tată. Comentariul nu a rămas fără răspuns.

„E ușor să fii părintele preferat când ești în 90% din timp absent”, a punctat o persoană în mediul online.

Răzvan Kovacs a reacționat scurt, fără să intre într-o dispută. La un videoclip în care apărea alături de fiica lui, fostul concurent a ales să transmită un singur mesaj: „Relaxează-te”.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au trecut prin numeroase încercări încă din perioada participării la Insula Iubirii. După emisiune au decis să își mai acorde o șansă, s-au căsătorit și au devenit părinți, însă mariajul lor s-a încheiat prin divorț. Ulterior, acesta a format un cuplu cu Ella Vișan, însă nici acea relație nu a rezistat. Fostul concurent de la Insula Iubirii a recunoscu de nenumărate ori că îi place viața și că încearcă să se bucure de fiecare moment.

VEZI ȘI: Răzvan Kovacs și-a refăcut viața amoroasă. Prima declarație despre noua parteneră

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