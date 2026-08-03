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Ce fac Andreea Bălan și Victor Cornea, la 3 luni de la nuntă. Obiceiul la care artista nu poate renunța sub nicio formă

De: Adrian Vâlceanu 03/08/2026 | 06:50
Ce fac Andreea Bălan și Victor Cornea, la 3 luni de la nuntă. Obiceiul la care artista nu poate renunța sub nicio formă
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Andreea Bălan rămâne una dintre cele mai frumoase cântărețe românce, iar talia ei este legendară în showbiz. Andreea se laudă (și pe bună dreptate) că are aceeași greutate de 20 de ani. Cine mai poate susține așa ceva? Care e secretul ei? Alimentația, firește, dar și antrenamentele de fitness. La ieșirea de la un astfel de antrenament a fost surprinsă de CANCAN.RO. Interesant este că artista nu renunță la tocuri nici după antrenamente! Nu e singură, e cu marile iubiri ale vieții ei, fetițele. Plus Victor Cornea, chipeșul ei soț tânăr și viguros! Avem imagini cu moderna și simpatica familie a Andreei Bălan!

Andreea Bălan, 42 de ani, este de două decenii un reper în muzica românească. După despărțirea de Andreea Antonescu, în 2002, Andreea Bălan a continuat cariera solo, cu rezultate la fel de remarcabile precum cele cu trupa Andrè. Andreea rămâne ancorată în lumea muzicală românească. Recent a participat la un spectacol coregrafiat de celebrul Nea Mărin, un obișnuit al rubricilor mondene din site-urile de știri, despre care și CANCAN.RO a scris AICI.

Andreea Bălan nu renunță la tocuri nici la sală

Iat-o deci pe Andreea Bălan ieșind de la un club de fitness exclusivist, însoțită de cele două fiice ale sale, Ella Maya și Clara Maria, fetițe născute din căsătoria Andreei cu actorul George Burcea. După divorț, Andreea a decis să-și refacă viața împreună cu ceva mai tânărul tenismen Victor Cornea, un redutabil sportiv, mai ales la dublu.

Pentru ei, anul 2026 a fost unul de neuitat. S-au căsătorit și au făcut o nuntă ce va rămâne în memoria tuturor participanților, la începutul lunii mai, ocazie cu care a lansat și o melodie, Nopți Albe. Videoclipul este practic un album video cu cele mai dulci momente dintre ea și soțul ei, Victor Cornea, care evident apare și el și joacă rolul de mire fericit cât se poate de bine.

Andreea Bălan și fetițele din prima căsătorie

Cei doi au avut o lună de miere cu temă sportivă. Au fost la Wimbledon, unde l-au cunoscut și s-au pozat cu Novak Djokovic, cel mai bun jucător de tenis din istoria acestui sport. Cei doi par să se înțeleagă de minune, în ciuda unor zvonuri răutăcioase, cum că relația lui Victor cu Andreea i-ar periclita cariera în tenis. De altfel, Victor Cornea a și pus capăt acestor afirmații, ieșind public cu o declarație din care rezultă că de fapt Andreea este cea mai mare susținătoare al lui și că îl ajută pe partea de disciplină. Declarația completă a fost publicată de CANCAN.RO și o găsiți AICI.

Tenismenul Victor Cornea, soțul Andreei Bălan

Din imaginile surprinse de noi se vede că familia se înțelege foarte bine, iar Victor e un partener de dublu minunat pentru Andreea Bălan. Singurele dificultăți par să fie la Victor, care conduce cu mare grijă Porsche-ul Andreei, în parcarea clubului de fitness. Probabil nu vrea să apară vreo zgârietură și să intre în gura Andreei, că are asupra lui și avantajul vârstei și al puterii vocale.

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