Când vor începe să scadă temperaturile? Romica Jurca lansează un avertisment: ”Nu scăpăm de caniculă”

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat extinderea și prelungirea avertizării de Cod roșu de caniculă în vestul României. Începând de marți, 4 august, ora 10.00, județul Timiș intră sub aceeași avertizare severă alături de Satu Mare, Bihor și Arad, unde valul de căldură se menține intens și persistent.

Avertizarea rămâne valabilă până miercuri, 5 august, ora 10.00, interval în care sunt prognozate temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Pentru perioada 3 august, ora 10.00 – 4 august, ora 10.00, Codul roșu acoperă doar Satu Mare, Bihor și Arad, cu maxime de 37-38 de grade în Satu Mare și 39-40 de grade în Bihor și Arad. Timișul se află inițial sub Cod portocaliu, alături de Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, unde sunt prognozate 35-38 de grade.

Când vor începe să scadă temperaturile?

De marți dimineață, avertizarea se extinde și asupra județului Timiș, unde temperaturile pot ajunge la 41 de grade. Disconfortul termic va fi puternic, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologul Romica Jurca a explicat că regimul termic rămâne foarte ridicat în toată țara.

„Abia acum vorbim despre luna lui Cuptor, pentru că, în iulie, au fost și temperaturi mai scăzute și ploi. Ziua de azi va fi foarte asemănătoare cu cea de ieri în ceea ce privește regimul termic. Pe raza județelor Arad și Bihor vor fi la umbră 39-40 de grade, în județul Satu Mare 38-39 de grade, iar în domeniul codului portocaliu se așteaptă între 35-38 grade. Va fi foarte cald în toată țara.”

Jurca a precizat că zonele aflate sub Cod galben vor înregistra 33-35 de grade, inclusiv Capitala, unde sunt așteptate 33-34 de grade.

„Un disconfort foarte accentuat se va resimți în domeniul codului portocaliu, dar mai ales în domeniul codului roșu, unde și la noapte temperaturile nu vor coborî sub 20-22 grade. Mai mult, ar putea fi o situație asemănătoare cu cea din această noapte, când în dealurile Crișanei mercurul nu a coborât sub 25 grade.”

Meteorologul avertizează că valul de căldură se va intensifica în zilele următoare.

„De mâine, valul de căldură se va extinde și intensifica. În câmpia de Vest, în zilele viitoare, la umbră vor fi 41-42 grade, iar temperaturile resimțite vor fi mult mai mari. Disconfortul termic se va manifesta în toată țara, inclusiv în zona Litoralului, unde maximele, în următoarele zile, vor porni de pe la 32-33 grade.”

Romica Jurca lansează un avertisment

O scădere ușoară a temperaturilor ar putea apărea spre finalul săptămânii, însă nu va elimina canicula.

„O răcorire ar fi posibilă începând de vineri, dar si atunci vom vorbi de caniculă, poate nu atât de aprigă, cu 40 de grade, dar 37-38 tot vor fi. Dacă la finalul de săptămână acea răcorire va continua, nu va fi pentru mult timp, temperaturile vor începe din nou să crească. Nu se va mai ajunge la 40-42 de grade, dar va fi în continuare un regim termic foarte ridicat.”

Precipitațiile vor fi puține și izolate.

„Ploile vor lipsi, ar putea apărea doar accidental pe la munte, poate și prin Bărăgan sau în partea continentală a Dobrogei. Începând de vineri, ploile ar putea fi ceva mai multe în vestul, nordul ți centrul țării. Poate la final de săptămână putem vorbi de mai multe manifestări de instabilitate, dar care nu vor rezolva sub nicio formă seceta”, a precizat Romica Jurca.

Ministerul Sănătății a transmis că activează planurile speciale pentru perioadele cu temperaturi extreme și recomandă populației să se protejeze.

„Canicula revine! Protejați-vă sănătatea și respectați recomandările medicilor! Pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației, în perioadele cu temperaturi extreme, Ministerul Sănătății activează planurile de măsuri pentru zilele caniculare și solictă direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe (UPU) aplicarea acestora.”

Instituția anunță suplimentarea echipajelor de ambulanță, verificarea condițiilor din spitale și a stocurilor de medicamente, colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei și intensificarea controalelor igienico-sanitare în unitățile alimentare și taberele școlare.

Recomandările includ hidratarea constantă, evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime, limitarea activităților fizice intense și atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice.

„Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, transmite Ministerul Sănătății.

CITEŞTE ŞI: Sahara României: 43 grade Celsius la umbră pe 7 august, în aceste orașe. Avertismentul meteorologilor EaseWeather

Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România