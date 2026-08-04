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Cum se manifestă boala cu care se confruntă Alina Pușcău. Simptomele explicate de specialiști

De: Elisa Tîrgovățu 04/08/2026 | 12:38
Cum se manifestă boala cu care se confruntă Alina Pușcău. Simptomele explicate de specialiști
Cum se manifestă boala cu care se confruntă Alina Pușcău. Simptomele explicate de specialiști / Sursa foto: Social media
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Alina Pușcău a dezvăluit recent că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, după ce medicii i-ar fi descoperit mai multe formațiuni tumorale. Fosta concurentă de la Asia Express a povestit că una dintre tumori este localizată în zona sânului, alte formațiuni au fost identificate la nivelul axilei, iar boala ar fi ajuns și la oase.

Afirmația vedetei referitoare la extinderea bolii a ridicat numeroase întrebări, în special cu privire la ceea ce înseamnă afectarea osoasă în cazul unui diagnostic oncologic. Alina Pușcău nu a făcut public diagnosticul complet și nici toate detaliile privind investigațiile sau tratamentul urmat.

Sursa foto: Social media

Ce sunt metastazele osoase și cum apar

Metastazele osoase apar atunci când celulele canceroase provenite de la o tumoră inițială se răspândesc către țesutul osos prin intermediul sângelui sau al sistemului limfatic. Odată ajunse la nivelul oaselor, aceste celule pot forma noi leziuni, afectând rezistența și funcționarea normală a structurii osoase.

Potrivit informațiilor medicale publicate de instituții de specialitate precum National Cancer Institute, oasele se numără printre zonele în care anumite tipuri de cancer pot forma metastaze, în special în cazul unor tumori precum cele de sân, prostată sau plămân.

Care sunt simptomele care pot apărea

Manifestările diferă de la un pacient la altul, în funcție de localizarea și extinderea leziunilor. Cel mai frecvent simptom este durerea osoasă persistentă, care poate deveni mai intensă în timp.

Pe lângă durerile osoase persistente, pacienții pot manifesta și alte simptome, în funcție de zona afectată și de evoluția bolii. Fragilizarea oaselor poate duce la un risc mai mare de fracturi, inclusiv în urma unor traumatisme minore.

De asemenea, pot apărea dureri localizate la nivelul coloanei vertebrale, bazinului, coastelor sau membrelor. În situațiile în care sunt afectate zone din apropierea măduvei spinării, pot exista probleme cauzate de presiunea exercitată asupra nervilor.

Un alt efect posibil este creșterea concentrației de calciu în sânge, care se poate manifesta prin oboseală accentuată, greață, senzație de sete puternică, constipație sau stări de confuzie.

În cazul cancerului de sân, specialiștii menționează că zone precum coloana vertebrală, coastele, pelvisul, femurul și humerusul se numără printre regiunile în care pot apărea mai frecvent metastaze.

Cum este stabilită extinderea bolii

Pentru evaluarea situației medicale, medicii pot recomanda mai multe tipuri de investigații, în funcție de fiecare caz. Printre acestea se numără tomografia computerizată, rezonanța magnetică, PET-CT-ul, scintigrafia osoasă, analizele de sânge și, în anumite situații, biopsia.

Aceste examinări îi ajută pe specialiști să stabilească exact amploarea bolii și să aleagă cea mai potrivită schemă de tratament.

Ce variante de tratament există

Chiar dacă metastazele osoase reprezintă o complicație serioasă, există terapii care pot contribui la controlul evoluției bolii și la ameliorarea simptomelor. Tratamentul este stabilit individual și poate include terapii oncologice sistemice, radioterapie pentru reducerea durerii, medicamente care protejează oasele sau intervenții chirurgicale atunci când există riscul unor complicații.

Obiectivele tratamentului sunt reducerea simptomelor, prevenirea problemelor asociate și menținerea unei calități cât mai bune a vieții.

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Olga Barcari, alături de Alina Pușcău în lupta cu boala. Mesajul transmis pe rețelele de socializare

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