Olga Barcari, alături de Alina Pușcău în lupta cu boala. Mesajul transmis pe rețelele de socializare

Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă, iar oamenii apropiați îi transmit mesaje de sprijin și încurajări pentru a trece mai ușor peste acest moment. Printre cei care i-au fost alături se numără și Olga Barcari, care a publicat un mesaj emoționant prin care și-a exprimat susținerea și speranța pentru binele fostei concurente de la Asia Express.

O veste neașteptată a venit ca un șoc pentru Alina Pușcău, care a trecut printr-un moment extrem de sensibil. Fosta vedetă de la Asia Express a fost profund afectată de informația primită. Reacția sa emoționantă i-a făcut pe cei apropiați să îi fie alături cu mesaje de susținere și încurajări.

Într-o filmare distribuită în mediul online, Alina Pușcău a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Vedeta a dezvăluit că medicii i-au descoperit mai multe formațiuni tumorale. Ea a precizat că una dintre acestea se află la nivelul sânului, în timp ce alte cinci au fost identificate în zona axilară. Potrivit declarațiilor sale, afecțiunea a ajuns să afecteze și structura osoasă.

Olga Barcari, alături de prietena ei

În această perioadă dificilă pentru Alina Pușcău, Olga Barcari a ales să îi fie alături. Aceasta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care le-a cerut celor care o apreciază pe vedetă să îi ofere sprijin moral și să se roage pentru sănătatea ei.

Vestea despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău a afectat-o pe Olga Barcari, care și-a exprimat regretul după ce a aflat prin ce trece prietena sa. Cu toate acestea, aceasta a ales să privească situația cu speranță și încredere, transmițându-i fostei concurente de la Asia Express un mesaj de susținere și afecțiune.

„Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră! @alinapuscau, te iubim!”, a scris Olga Barcari, pe Instagram.

Alina Pușcău a făcut apel la urmăritorii săi

Vedeta și-a îngrijorat comunitatea din mediul online după ce a făcut publice informații despre starea sa de sănătate. Fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit că trece printr-o perioadă dificilă. Medicii i-au identificat mai multe formațiuni tumorale, una localizată în zona pieptului și alte cinci în regiunea axilară.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Alina Pușcău, strigăt disperat de ajutor. Cu ce boală cumplită se confruntă modelul internațional: „Am 5 tumori”

Cum reușește Alina Pușcău să își mențină silueta de invidiat la 43 de ani. Modelul are o dietă specială