A luat 9,27 la Evaluarea Națională, dar a refuzat liceele de top! Decizia elevei din Iași i-a lăsat pe toți fără cuvinte

O absolventă de gimnaziu cu media 9,27 la Evaluarea Națională a luat o decizie care i-a surprins până și pe profesori. Deși putea să intre fără emoții la unele dintre cele mai căutate licee teoretice din Iași, adolescenta a ales cu totul alt drum. Explicația este una care îi va pune pe mulți pe gânduri!

Diana-Andreea Răchită, din satul Gârbești, comuna Țibana, a terminat gimnaziul cu rezultate excelente și a obținut media 9,27 la Evaluarea Națională. Cu toate acestea, în loc să aleagă un liceu teoretic de prestigiu, adolescenta a optat pentru Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, unde va studia la specializarea Tehnician designer mobilă și amenajări interioare/Tâmplar universal.

A luat 9,27 la Evaluarea Națională, dar a refuzat liceele de top

Alegerea nu a fost făcută la întâmplare. Tânăra a analizat cu atenție toate variantele înainte de completarea fișei de admitere și a pus în balanță nu doar profilul, ci și costurile pe care familia ar fi trebuit să le suporte în următorii patru ani.

Pentru că vine din mediul rural, existența unui cămin și a unei cantine a cântărit enorm în decizia finală. În loc să își oblige părinții să plătească chirie și cheltuieli lunare ridicate, eleva a ales varianta pe care o consideră cea mai potrivită pentru viitorul ei.

„Cu media mea intram la aproape toate liceele. Înainte de completarea fișei de înscriere, m-am interesat, am sunat la toate liceele și am aflat care au cămin și cantină. Aceste aspecte au contat foarte mult pentru mine, pentru că ar fi fost mult mai scump să stau în chirie decât să stau la cămin în timpul anilor de studiu”, a povestit Diana-Andreea Răchită.

Performanța Dianei-Andreea este cu atât mai impresionantă cu cât spune că nu a făcut nici măcar o ședință de meditații înainte de examen. A preferat să învețe singură, folosind culegeri și exerciții recomandate de profesori. La Limba și literatura română a obținut 9,60, iar la Matematică 8,95, rezultate care i-ar fi permis admiterea la numeroase licee de top.

„Am fost întrebată de multe ori dacă am făcut meditații pentru Evaluarea Națională. Nu am făcut deloc meditații. Pur și simplu am cumpărat culegeri, pe care mi le-a recomandat profesoara de limba română și am studiat foarte mult. M-am axat mai mult pe ce nu înțelegeam”, a declarat adolescenta.

Ce are în plan tânăra

Chiar dacă a ales un liceu tehnologic, Diana-Andreea spune că nu consideră această decizie un compromis. Din contră, vede această etapă ca pe o oportunitate și nu exclude ca, pe parcurs, să descopere că meseria pentru care se pregătește i se potrivește perfect.

„Momentan am visuri foarte mari. În primul rând, pentru mine contează să termin liceul. Am văzut foarte mulți copii care au fost la licee fie mai slabe, fie de top, iar unii nu au mai făcut nici măcar facultate sau au plecat pe domenii diferite față de profilul urmat. Pe mine m-a atras foarte mult că este un profil mai modern, dar momentan nu pot să spun că mi-aș dori să profesez în acest domeniu. Însă nu se știe niciodată, poate chiar mă va pasiona în anii de liceu și voi ajunge să profesez până la urmă”, a explicat eleva.

Exemplul ei vine într-un moment în care autoritățile încearcă să schimbe percepția asupra liceelor tehnologice. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, i-a încurajat pe elevii care ajung pe această rută să contribuie la dezvoltarea școlilor în care învață.

„Dacă ajungi la un liceu tehnologic, nu încerca să scapi de acolo. Rămâi și fă-l mai bun, contribuie la creșterea lui. Pentru că un liceu sau o școală nu poate să crească decât prin calitatea elevilor și a profesorilor”, a declarat acesta pentru Libertatea.

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