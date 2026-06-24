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Câte ore a învățat acest elev din Bacău pentru Evaluarea Națională de anul acesta. A recunoscut fără să ezite

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 08:07
Câte ore a învățat acest elev din Bacău pentru Evaluarea Națională de anul acesta. A recunoscut fără să ezite
Elev Bacău, despre Evaluarea Națională/ sursa foto:Plus TV Bacău
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Evaluarea Națională a început oficial de luni, 22 iunie. Elevii au susținut proba la Limba și Literatura Română, iar miercuri, 24 iunie, trebuie să treacă de examenul de la Matematică. Emoțiile sunt la cote maxime, însă elevii pare că s-au pregătit intens pentru verificare.

Elevii, părinții, dar și profesorii traversează una dintre cele mai emoționante perioade. Copiii care au finalizat ciclul gimnazial trebuie să își testeze cunoștințele înainte de a se înscrie la liceu. Aceștia au susținut deja proba la Limba și Literatura Română și mai au de trecut peste cea de la Matematică și, după caz, la Limba Maternă.

Anul 2026 a fost norocos pentru elevii claselor a VIII-a și asta pentru că la prima probă au avut de rezolvat rezumatul, unul dintre cele mai ușoare subiecte pe care l-ar fi putut primi. Un copil din Bacău a recunoscut câte ore a învățat pentru acest examen.

Elev Bacău, despre Evaluarea Națională/ sursa foto:Plus TV Bacău
Elev Bacău, despre Evaluarea Națională/ sursa foto:Plus TV Bacău

Câte ore a învățat elevul din Bacău pentru Evaluarea Națională

Evaluarea Națională este una dintre cele mai importante testări pentru elevi. Aceștia trebuie să susțină trei probe: la Limba și Literatura Română, pe care au avut-o deja, la Matematică și la Limba Maternă, dacă este cazul. Media examenelor reprezintă o parte relevantă pentru admiterea la liceu, tocmai de aceea copiii trebuie să ia note cât mai mari.

Elevii s-au pregătit intens pentru examene. Pe de altă parte, sunt unii copii care prind din clasă lecția, ceea ce le ușurează munca acasă. La fel a fost și în cazul unui elev din Bacău, care a recunoscut că învață în acest mod. Mai mult decât atât, băiatului i s-a părut ușoară evaluarea la Limba și Literatura Română.

A fost bine. A picat rezumat la subiectul 2. A fost chiar ușor, mi se pare, adică și la grile și la..tot, tot a fost ușor, nu a fost greu deloc. Acuma depinde pentru unii, li se pare, adică am vorbit cu niște prieteni și au spus că a picat mediu, dar mie mi se pare chiar foarte, foarte ușor. Eu o învăț din clasă, a declarat băiatul din Bacău.

Cum se realizează admiterea la liceu

După încheierea Evaluării Naționale elevii trebuie să se înscrie la liceul dorit. Ei trebuie să completeze fișa de opțiuni, în funcție de media obținută la examene. Așadar, notele primite pentru probele de la Limba și Literatura și Matematică reprezintă o mare parte din admiterea la liceu.

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