Evaluarea Națională | Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui: „Unele exerciții a fost grele, dar…”

Astăzi a avut loc prima probă din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, cea la Limba și literatura română. Mii de elevi din întreaga țară au trecut prin emoțiile examenului care le poate influența admiterea la liceu. Odată cu desfășurarea probelor apar și tradiționalele „perle” ale examenelor, iar o tânără a spus o replică ce a stârnit amuzament în jurul său.

La ieșirea din sălile de examen, mulți elevi au declarat că subiectele au fost accesibile și că nivelul de dificultate s-a încadrat în materia studiată pe parcursul anilor de gimnaziu. La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Vaslui, majoritatea candidaților s-au arătat mulțumiți de modul în care s-au descurcat și au spus că au reușit să rezolve cea mai mare parte a cerințelor.

Totuși, anumite exerciții le-au dat bătăi de cap elevilor. Printre cele mai discutate cerințe s-au numărat un exercițiu care presupunea realizarea unei conexiuni între textul primit la examen și o altă operă literară cunoscută, precum și o cerință de gramatică referitoare la identificarea unor propoziții subordonate.

Ce a spus o elevă după proba la limba română

Momentul care a atras însă atenția a venit din partea unei eleve care, întrebată cum i s-a părut examenul, a afirmat că s-a descurcat bine, dar că unele exerciții „a fost grele”. Greșeala de exprimare a fost remarcată imediat și a devenit una dintre replicile amuzante ale zilei, specifice perioadei examenelor naționale.

Dincolo de acest episod, tânăra s-a declarat optimistă și convinsă că va reuși să fie admisă la liceul pe care și-l dorește. Și alți elevi au avut impresii pozitive după examen, considerând că subiectele au fost echilibrate și accesibile.

„Mi s-a părut destul de ușor. Unele exerciții a fost grele, dar m-am descurcat. Doar subiectul nouă (nr. subiectul care a pus-o în dificultate). Colegii mai spun că o să fie greu, eu zic că o să fie ușor la liceu”, a spus eleva.

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