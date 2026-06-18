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Cât durează vacanţa de vară în 2026. Când începe anul școlar 2026-2027

De: Irina Vlad 18/06/2026 | 15:02
Cât durează vacanţa de vară în 2026. Când începe anul școlar 2026-2027
Cât durează vacanţa de vară în 2026. Când începe anul școlar 2026-2027 / sursă foto: social media
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Perioada de vacanță din vara anului 2026 diferă în funcție de anul de studiu al elevilor. Majoritatea cursurilor se încheie oficial în luna iunie. Iată care sunt datele oficiale transmise de Ministerul Educației. 

Conform calendarului școlar, ultima zi de cursuri din anul școlar 2025 – 2026 diferă în funcție de nivelul de învățământ. Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie pe 19 iunie 2026.

Cât durează vacanța de vară în 2026

Potrivit structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației, elevii beneficiază de aproximativ 11 săptămâni de vacanță (echivalentul a două luni și jumătate), în perioada 20 iunie – 6 septembrie. Durata poate varia în funcție de data exactă la care își finalizează cursurile. Data exactă a începerii cursurilor este stabilită anual de Ministerul Educației. În mod normal, cursurile încep în prima jumătate a lunii septembrie.

Potrivit structurii anului școlar, cursurile se încheie în luna iunie, iar vacanța mare începe imediat după finalizarea acestora. Elevii de clasa VIII-a termină cursurile pe 12 iunie, ceea ce înseamnă că vacanța oficială pentru ei a început pe 13 iunie. Aceștia au încheiat anul școlar mai devreme decât restul elevilor, deoarece urmează să susțină examenul de Evaluare Națională.

Și elevii de clasa a XII-a și a XIII-a (seral și frecvență redusă) au termine cursurile mai devreme, pe data de 5 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară pentru ei a început oficial pe data de 6 iunie, astfel încât să aibă timp pentru pregătirea examenului de Bacalaureat.

După încheierea vacanței de vară, elevii vor reveni la cursuri în anul școlar 2026-2027 luni, 7 septembrie. Data stabilită pentru majoritatea claselor au o durată de 36 de săptămâni și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Anul școlar 2025-2026 a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru mjoritatea elevilor și a fost structurat la fel ca în anii precedenți, pe module de învățare și vacanțe. Ministerul Educației a precizat că structura anului școlar este stabilită prin ordin de ministru, iar datele privind începerea și încheierea cursurilor sunt stabilite la nivel național.

Calendar BACALAUREAT 2026: iunie-iulie

Probele de competențe

  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale
  • 8-9 iulie 2026 – Contestații
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar EVALUAREA NAȚIONALĂ 2026

  • 8-12 iunie 2026 – Înscrierea la examen
  • 12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026 – Matematică
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă
  • 2 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale
  • 3-4 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 5-8 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

 

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