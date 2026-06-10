Când se afișează notele la BAC. Ce să ai la tine și reguli din sala de examen

Bacalaureatul 2026 este cel mai important examen pentru toți elevii de clasa a XII-a, iar după susținerea probelor scrise, mulți elevi se întreabă când se afișează notele. În același timp, mulți candidați vor să știe ce trebuie să aibă la ei în ziua examenului și ce reguli trebuie respectate în sala de examen. În continuare găsești informațiile esențiale despre datele la care se afișează rezultatele și regulile de bază pe care trebuie să le urmezi la BAC 2026.

Când se afișează notele finale la BAC 2026

Notele finale la Bacalaureat 2026 sunt publicate după încheierea procesului de contestații. Mai întâi, elevii văd rezultatele inițiale, apoi au posibilitatea să depună contestații și să își vizualizeze lucrările, iar abia după recorectare se stabilește forma finală a notelor.

Pentru sesiunea de vară, rezultatele inițiale sunt afișate pe 7 iulie 2026. Urmează zilele în care candidații pot depune contestații, pe 8 și 9 iulie. După încheierea acestei etape, lucrările contestate sunt recorectate între 9 și 10 iulie.

Rezultatele finale de la BAC 2026 sunt afișate pe 13 iulie 2026 și reprezintă varianta definitivă a notelor obținute la examen. Ele includ eventualele modificări apărute în urma contestațiilor și sunt cele care se iau în calcul pentru promovarea Bacalaureatului.

Reguli la examenul de BAC 2026

Candidații care susțin examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să știe regulile impuse de Ministerul Educației.

Elevii trebuie să ajungă în sala de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea probei. Accesul se face doar pe baza actului de identitate, fără de care participarea nu este permisă.

La intrare, telefoanele mobile, smartwatch-urile și orice alte dispozitive electronice trebuie predate și depozitate într-un spațiu special amenajat. Acestea nu pot fi păstrate asupra candidatului pe durata examenului.

În timpul probelor, elevii trebuie să respecte indicațiile supraveghetorilor și să nu comunice între ei. De asemenea, nu este permisă părăsirea sălii fără acordul comisiei.

Ministerul Educației prevede eliminarea imediată din examen în cazul încălcării regulilor. În aceste situații, comisia întocmește un proces-verbal, iar candidatul este scos din sală și pierde dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Cele mai frecvente motive de eliminare din BAC

intrarea în sală cu telefon, smartwatch, căști sau alte dispozitive electronice

comunicarea cu alți candidați sau cu persoane din exterior

schimbul de materiale sau semne între elevi

utilizarea fițuicilor, notițelor sau manualelor

refuzul de a respecta indicațiile supraveghetorilor

perturbarea desfășurării examenului

părăsirea sălii fără acord

Toate probele sunt monitorizate audio-video, iar sancțiunile se aplică indiferent dacă obiectele interzise au fost folosite sau doar deținute.

Ce trebuie să ai la tine la BAC

Pentru a putea intra în sala de examen la Bacalaureat, fiecare candidat trebuie să aibă un act de identitate valabil. Fără el, accesul nu este permis. Intrarea în sala de examen se face până la ora stabilită de organizatori, iar proba scrisă începe la ora 9:00.

Înainte de începerea propriu-zisă a examenului, elevii primesc explicații din partea profesorilor asistenți despre desfășurarea probei și despre modul în care trebuie completate datele personale pe foaia tipizată. Candidații trebuie să conțină numele, prenumele și celelalte date de identificare, scrise clar și complet.

În timpul examenului, candidații primesc foi tipizate și ciorne ștampilate, în funcție de necesar. De asemenea, li se oferă instrucțiuni privind completarea lucrării și organizarea răspunsurilor.

Pentru redactarea lucrării se folosește doar cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru scheme și desene se poate folosi creion negru, iar la anumite discipline sunt permise instrumente de desen. Se folosește exclusiv hârtia distribuită de supraveghetori.

Dacă apare o greșeală, aceasta se corectează prin tăierea textului cu o linie orizontală, fără a folosi alte metode de modificare a lucrării.

Elevii pot părăsi sala doar după minimum o oră și jumătate, cu condiția să predea lucrarea și să semneze de predare. În situații excepționale, dacă un candidat se simte rău, poate părăsi temporar sala, dar va fi însoțit de un profesor asistent, fără prelungirea timpului de lucru.

Timpul de rezolvare este de trei ore și se calculează din momentul primirii subiectelor. La final, lucrarea trebuie predată în forma în care se află, fără depășirea timpului.

În sală trebuie să rămână cel puțin trei candidați până la predarea ultimei lucrări.

Unde se afișează notele la BAC 2026

Notele de la examenul de Bacalaureat 2026 se vor publica pe platforma oficială a Ministerului Educației, pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Acolo sunt încărcate rezultatele pentru fiecare sesiune de examen, atât înainte de contestații, cât și după ce acestea sunt rezolvate.

Accesul se face pe baza unui cod unic primit de fiecare candidat de la școală, astfel încât rezultatele nu sunt afișate public cu numele complet, ci într-un mod anonimizat.

Pe platformă se pot vedea notele obținute la fiecare probă scrisă, iar la final apare și media generală a examenului. În funcție dată, pot fi disponibile și situațiile după contestații, unde notele pot fi modificate dacă lucrările sunt recorectate.

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