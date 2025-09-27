Din ce vrea să își câștige existența acest tânăr, după ce a luat media 9.13 la Bacalaureat: „E un job bine plătit”

Pentru mulți tineri din România, examenul de Bacalaureat rămâne punctul de plecare spre viitor. Unii visează la cariere în IT, medicină sau arhitectură, alții își doresc să plece în străinătate, atrași de salarii mai mari și oportunități diverse. Totuși, există și adolescenți care, chiar cu medii foarte bune, aleg să urmeze un drum care le garantează stabilitate și siguranță. Iată alegerea unui tânăr care a obținut media 9.13!

Un astfel de exemplu este un tânăr care a obținut media 9.13 la Bacalaureat. În loc să viseze la o facultate în străinătate sau la un domeniu de top, el a luat o decizie fermă: vrea să își construiască viitorul în uniformă. Mai exact, se pregătește să devină polițist.

Din ce vrea să își câștige existența acest tânăr

Într-un filmuleț postat pe TikTok, tânărul a fost întrebat direct de ce a ales această meserie, iar răspunsul lui a venit fără ezitare:

„E un job bine plătit, cu carte de muncă și un viitor stabil.”.

În imagini se vede clar că își ia visul în serios. Băiatul deja se pregătea intens pentru cariera pe care și-o dorește, semn că nu vorbește doar din entuziasm, ci dintr-o reală dorință de a-și construi viitorul în uniformă.

Pentru el, nu e vorba doar de o alegere de carieră, ci de o investiție pe termen lung.

Astfel de povești arată că generația actuală nu fuge de muncă și, chiar dacă are note mari și perspective academice, pune accent pe siguranță, stabilitate și o viață construită pe baze solide.

CITEȘTE ȘI:

Caz rarisim în Arad. Deși promovase BAC-ul la limită, un elev a depus contestație la limba română, unde luase 7,25. Ce notă finală a primit

Victor, un elev din București, a luat 8.70 la Istorie. Ce notă finală a obținut după ce a făcut contestație: ”Am plâns, în hohote, în grădină”