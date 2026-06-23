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„Bătaie de joc la nivel național”. Ce s-a întâmplat după prima probă de la Evaluarea Națională 2026

De: David Ioan 23/06/2026 | 12:45
„Bătaie de joc la nivel național”. Ce s-a întâmplat după prima probă de la Evaluarea Națională 2026
„Bătaie de joc la nivel național”. Ce s-a întâmplat după prima probă de la Evaluarea Națională 2026
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Prima probă a Evaluării Naționale 2026 s‑a încheiat într‑un climat tensionat, după ce subiectele au circulat în spațiul public înainte ca examenul să se termine, iar profesorii au reclamat probleme serioase în organizare. Situația a amplificat nemulțumirile cadrelor didactice, care au vorbit despre disfuncționalități majore ale sistemului digital folosit la încărcarea lucrărilor.

Cadrele didactice au semnalat că platforma digitală a funcționat extrem de lent, ceea ce a prelungit considerabil procesul de predare și încărcare a lucrărilor. Un supraveghetor a povestit că a fost nevoit să rămână în sala de examen încă patru ore după expirarea timpului oficial, doar pentru a reuși să urce lucrările elevilor în sistem.

„Bătaie de joc la nivel național”

Acesta a explicat că și elevii au fost obligați să aștepte suplimentar, aproximativ o oră după predarea lucrării, deși în sistemul clasic procedura dura doar câteva minute. Profesorul a descris situația drept o organizare defectuoasă la nivel național, comparând-o cu problemele cunoscute din sistemul cardurilor de sănătate.

”Bătaie de joc la scară națională cu încărcarea lucrărilor de la Evaluarea Națională. Ca la cardurile din sănătate. Am stat 4 ore după expirarea celor 120 de minute. Copiii doar o oră, ceea ce e mult comparativ cu sistemul clasic unde stăteau maxim 2 minute de căciulă. 15 copii x 2 minute = 30 de minute. MAXIM – fiindcă unii pleacă înainte de terminarea celor 120 de minute. În realitate stau doar un sfert de oră după expirarea timpului de examen”, a declarat supraveghetorul.

Ce s-a întâmplat după prima probă de la Evaluarea Națională 2026

Același cadru didactic a atras atenția și asupra unei posibile ilegalități. Elevii ar fi fost puși să semneze că au verificat încărcarea lucrării în platformă, deși acest lucru nu ar fi fost posibil în realitate, având în vedere întârzierile uriașe. Conform declarațiilor, elevii ar fi trebuit să rămână în săli încă patru ore pentru a vedea efectiv procesul, lucru imposibil de aplicat.

”E și o ilegalitate. Copiii au semnat că au verificat încărcarea lucrărilor în sistem dar nu au văzut asta. Fiindcă ar fi însemnat să stea și ei 4 ore. Vă dați seama ce scandal ar fi ieșit să aștepte copiii în sală 4 ore sau mai mult până li se încarcă lucrările. Așa că le-au dat drumul fără ca copiii să vadă, deși au semnat că au văzut. Ilegalitate la scară națională”, a mai spus cadrul didactic.

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