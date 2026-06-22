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Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen

De: David Ioan 22/06/2026 | 10:30
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Subiecte Evaluare Națională 2026. Ce trebuie să știe elevii pentru proba la Limba Română
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Peste 148.000 de elevi din toată țara au început astăzi examenul scris la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026, prima probă a sesiunii. Testarea a început la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele.

Sursele CANCAN.RO au obţinut subiectele de la Evaluarea Națională 2026, la Limba Română. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

La ora 09:05, proba era deja în desfășurare, elevii lucrând în broșurile tipărite special pentru examen. Accesul în săli s‑a făcut între 8:00 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil, iar repartizarea s‑a realizat în ordine alfabetică. Niciun candidat nu poate părăsi sala înainte de ora 10:00, chiar dacă a terminat lucrarea.

Subiecte Evaluare Națională 2026

Potrivit inspectoratelor școlare, Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în 2.956 de centre din întreaga țară. Timpul de lucru este de 120 de minute, calculat după completarea casetei de identificare și distribuirea broșurilor. Elevii cu deficiențe de vedere, auz sau tulburări de neurodezvoltare pot beneficia de prelungirea timpului de lucru cu până la două ore, conform procedurilor de egalizare a șanselor.

Structura subiectelor rămâne neschimbată față de anii precedenți. Subiectul I, cu o pondere de 70 de puncte, include două texte la prima vedere și nouă cerințe de gramatică, vocabular și analiză morfo‑sintactică. Subiectul al II‑lea, evaluat cu 20 de puncte, solicită redactarea unui text de minimum 150 de cuvinte, fie argumentativ, fie sub formă de compunere, în legătură cu unul dintre textele-suport.

În 2025, elevii au primit fragmente din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran și „Spre Polul Sud” de Emil Racoviță, iar la partea a doua au avut de descris o întâmplare dintr-o excursie. Structura a rămas identică și în acest an.

Pentru redactare, elevii pot folosi doar instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Creionul este permis exclusiv pentru eventuale scheme. Manualele, notițele, dicționarele sau dispozitivele electronice sunt interzise. Ghiozdanele și telefoanele trebuie lăsate în spațiile special amenajate, iar nerespectarea regulilor duce la eliminarea din examen.

Ce trebuie să știe elevii pentru proba la Limba Română

Sălile sunt monitorizate audio‑video, iar orice tentativă de fraudă se sancționează cu nota 1. Regulile se aplică indiferent de sursa materialelor interzise.

Subiectele nu sunt transmise în avans către școli. În dimineața probei, centrele primesc două parole prin SMS, la intervale diferite, necesare pentru descărcarea și deschiderea arhivei securizate cu varianta de subiecte. Multiplicarea se face abia după primirea celei de‑a doua parole.

Subiectele și baremul vor fi publicate astăzi, la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro. Evaluarea Națională continuă pe 24 iunie cu proba la Matematică și pe 26 iunie cu Limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, pe baza codurilor anonime. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii își pot vizualiza lucrările, activitate care continuă și pe 2–3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Nota obținută la Limba română contează în mod direct la admiterea la liceu, fiind inclusă în media aritmetică a tuturor probelor susținute la Evaluarea Națională. Această medie, împreună cu opțiunile completate în fișa de înscriere, determină repartizarea computerizată în licee.

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