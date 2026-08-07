Profețiile Babei Vanga pentru următoarele luni din 2026. Vom întâlni extratereștri și vom avea un nou conflict global

Se pare că celebra clarvăzătoare Baba Vanga a nimerit câteva previziuni pentru anul 2026, ceea ce îi face pe oameni să se întrebe dacă și celelalte previziuni ale sale pentru acest an s-ar putea adeveri. Bunica bulgară oarbă care a făcut o serie de previziuni a murit acum 30 de ani, dar există încă persoane care acordă o mare importanță cuvintelor sale.

Câteva dintre „prezicerile” ei pentru acest an s-au împlinit, întrucât Baba Vanga a spus că lumea va fi lovită de dezastre naturale. Oricine face astfel de preziceri va avea dreptate, având în vedere situația delicată a mediului înconjurător. Secetele, căldurile incredibil de insuportabile și fenomenele meteorologice care se preconizează că vor agrava și mai mult situația în viitor confirmă profețiile apocaliptice ale lui Baba Vanga.

Previziunile Babei Vanga pentru anul 2026

O altă realizare pe care oamenii le place să i-o atribuie este prezicerea ascensiunii IA (n.r Inteligenței artificiale), chiar dacă a murit cu mulți ani înainte ca aceasta să existe.

Fie este o dovadă că avea într-adevăr o viziune asupra viitorului, fie ceea ce spune ea este atât de vag încât poate fi aplicat la aproape orice.

Ea a spus că anul 2026 va fi anul în care omenirea își va da seama că a mers „prea departe” cu inteligența artificială. În ceea ce privește celelalte previziuni majore ale sale despre ce se va întâmpla în 2026, ea afirmă că acesta este anul în care va sosi o navă spațială extraterestră și consideră că primul contact al umanității va avea loc cel târziu în noiembrie.

O altă previziune importantă a ei este că s-ar putea să avem parte de Al Treilea Război Mondial anul acesta. Atât ea, cât și Nostradamus au prezis acest lucru, întrucât bătrâna a lăsat să se înțeleagă că vor avea loc niște „războaie globale” în 2026.

Rusia continuă să încerce să invadeze Ucraina, lucru la care încă nu a reușit, în timp ce SUA și Israelul se află în război cu Iranul într-un conflict care a avut consecințe la nivel global.

Nu este chiar ceea ce au spus ei, dar aici se manifestă măiestria artei predicției: capacitatea de a interpreta limbajul ambiguu din trecut pentru a-l adapta evenimentelor de astăzi și de a construi retrospectiv ideea că cineva știa că toate acestea urmau să se întâmple.

S-a afirmat, de asemenea, că ea ar fi profețit că cel de-al Treilea Război Mondial urma să înceapă anul trecut. Ea ar fi spus: „În primăvară, va începe un război în Est și va avea loc un al treilea Război Mondial. Un război în Est care va distruge Occidentul.”

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Dezastre, tensiuni globale și schimbări fără precedent. Baba Vanga a avertizat că 2026 ar putea fi cel mai greu an pentru omenire