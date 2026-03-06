Acasă » Știri » Predicția îngrijorătoare făcută de ”noul Nostradamus” s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026

Predicția îngrijorătoare făcută de ”noul Nostradamus” s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026

De: Irina Vlad 06/03/2026 | 20:25
Predicția îngrijorătoare făcută de ”noul Nostradamus” s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026
Athos Salomé (38 de ani), un parapsiholog brazilian care se autointitulează „Noul Nostradamus”/ sursă foto: social media

Athos Salomé (38 de ani), un parapsiholog brazilian care se autointitulează „Noul Nostradamus” sau „Nostradamus cel viu”, a atras atenția pentru că susține că a prevăzut mai multe evenimente globale majore. Clarvăzătorul cunoscut la nivel internațional a dezvăluit o nouă serie de previziuni sumbre și specifice pentru anul acesta. Unele dintre ele s-au întâmplat deja.

Parapsihologul în vârstă de 38 de ani, care a prevăzut anterior pandemia de COVID-19 și decesul reginei Elisabeta a II-a, prezice acum o serie de dezastre. Viziunile sale descriu tensiuni globale, atacuri cibernetice și controverse personale care implică persoane publice. Pe lângă pandemia de COVID-19, Athos Salomé susține că a prezis cu exactitate următoarele evenimente:

  • Decesul reginei Elisabeta a II-a: se pare că el a anticipat moartea monarhului în 2022.
  • Achiziționarea Twitter (X) de către Elon Musk: susține că a prevăzut preluarea platformei de către magnatul tehnologic.
  • Întreruperea serviciilor Microsoft/CrowdStrike în 2024:  a prezis o întrerupere majoră a serviciilor tehnologice în 2024.
  • Atacurile cibernetice asupra Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024
  • Monitorizarea asteroidului Apophis de către NASA în 2024.
Athos Salomé (38 de ani), un parapsiholog brazilian care se autointitulează „Noul Nostradamus”/ sursă foto: social media

Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026

Athos Salomé, „Nostradamusul viu”, prezice un război în Arctica în 2026, o furtună solară de proporții, atacuri cibernetice și o criză de sănătate în familia regală, care va duce la întoarcerea prințului Harry în Marea Britanie. Previziunile sale pentru 2026 avertizează asupra unor tulburări majore în cadrul familiei regale britanice, evenimente tehnologice perturbatoare și focare geopolitice.

Athos Salomé a făcut, de asemenea, mai multe predicții „terifiante” în curs de desfășurare sau orientate spre viitor. El a avertizat că inteligența artificială va deveni incontrolabilă până în 2025, existând posibilitatea ca falsurile generate de IA să destabilizeze politica și ca oamenii să devină dependenți de lumile virtuale.

„Noul Nostradamus” a sugerat că un virus nou, mortal, ar putea apărea din gheața Antarcticii și izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial. El a avertizat în repetate rânduri despre un iminent Al Treilea Război Mondial, care ar putea fi declanșat de inteligența artificială, atacurile cibernetice sau conflictele din China de Sud.

Athos Salomé (38 de ani), un parapsiholog brazilian care se autointitulează „Noul Nostradamus”/ sursă foto: social media

Recent, influencerul a atras din nou atenția cu o serie de averstismente geopolitice pentru anul acesta, ceea ce ar putea duce la o schimbare a puterii financiare globale. În primul rând, el prezice o confruntare militară directă între NATO și Rusia în Cercul Polar Arctic, programată în mod specific pentru topirea gheții. În al doilea rând, el identifică regiunea Sahel din Africa — care cuprinde țări precum Nigeria, Ciad și Sudan — ca o zonă potențială pentru un război pe scară largă.

Dincolo de conflictul terestru, el prevede, de asemenea, că Arabia Saudită va face presiuni pentru restructurarea alianței BRICS+ în vederea efectuării de tranzacții în afara dolarului american, o mișcare care ar putea pune în dificultate sistemele financiare actuale.

Unele interpretări ale scrierilor sale menționează un posibil război în zona Iranului, dar și faptul că Statele Unite s-ar putea confrunta cu o criză economică majoră, cu tensiuni politice și cu un posibil război civil.

De asemenea, „Nostradamus cel viu” prevede un atac cibernetic la scară largă asupra sistemelor bancare europene între februarie și aprilie 2026, care ar putea paraliza operațiunile de decontare financiară. O furtună solară masivă în martie 2026 va provoca întreruperi de curent și defecțiuni tehnologice pe scară largă în regiunile afectate. Pe plan politic, el afirmă că Banca Centrală Europeană va începe testarea unui euro digital cu milioane de utilizatori, pe care o caracterizează drept începutul unei noi etape de monitorizare digitală.

