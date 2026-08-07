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Partenerul neobișnuit al lui Brad Pitt pe platourile de filmare: „Este vedeta filmului”

De: Daniel Matei 07/08/2026 | 22:50
Partenerul neobișnuit al lui Brad Pitt pe platourile de filmare: „Este vedeta filmului”
Sursa foto: Profimedia
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Brad Pitt are un partener de platou cu totul neobișnuit în noul său film, „Heart of the Beast”. Actorul joacă alături de Uber, un ciobănesc german care a ajuns să aibă un rol esențial în poveste.

Pitt spune că experiența de a lucra alături de patruped a fost una „surprinzător de specială”. Într-un material video realizat în culisele producției și prezentat în exclusivitate de PEOPLE, Brad Pitt vorbește despre relația cu partenerul său necuvântător și despre modul în care acesta a contribuit la film. Actorul îl numește pe Uber „numărul unu pe foaia de filmare” și spune despre el că este „vedeta filmului”.

Brad Pitt și câinele Uber, o echipă neobișnuită

În „Heart of the Beast”, Brad Pitt îl interpretează pe James Belmont, un fost militar din trupele speciale care ajunge izolat în sălbăticia din Alaska după prăbușirea avionului său. Alături de el se află Odin, câinele său de serviciu, interpretat de Uber.

„În povestea noastră, sunt James și Odin în sălbăticia din Alaska, ceea ce se transformă într-o poveste despre supraviețuire”, explică Brad Pitt.

Actorul spune că relația dintre cele două personaje este una dintre componentele centrale ale filmului.

„Este foarte frumos în film felul în care lucrează împreună și depind unul de celălalt”, a declarat Pitt.

Sursa foto: Profimedia

Filmările au avut loc în Noua Zeelandă, unde echipa a trebuit să recreeze condițiile dure din Alaska. Uber nu a fost însă un simplu animal prezent în decor, ci a participat efectiv la filmări, fiind pregătit pentru numeroase scene dificile.

Brad Pitt a glumit pe seama comportamentului lui Uber în timpul filmărilor, povestind că animalul nu respecta întotdeauna exact ceea ce i se cerea.

Într-un moment surprins în featurette, Pitt îl întreabă în glumă: „Ce s-a întâmplat, acum ești timid în fața camerei?”, după ce câinele își întoarce privirea.

Actorul spune că o parte importantă a scenelor a fost construită urmărind reacțiile naturale ale lui Uber. Mai mult, el a dezvăluit că unele scene au fost construite pornind de la reacțiile naturale ale câinelui.

„Odin este cea mai importantă piesă a acestei povești”, a spus Brad Pitt, adăugând că experiența de a lucra alături de Uber a fost „surprinzător de specială”.

Cine este câinele care joacă alături de Brad Pitt

Câinele care îl interpretează pe Odin se numește în realitate Uber și este un câine de salvare montană din Noua Zeelandă. Regizorul David Ayer și echipa sa au căutat în întreaga țară animalul potrivit pentru rol.

Uber provenea dintr-un mediu în care era deja obișnuit cu situații dificile și cu activități de salvare. Pentru producție au fost folosiți și trei dintre fiii săi, Seeka, Ryker și Hondo, care au putut să-l înlocuiască în anumite scene.

Ayer a povestit că Uber s-a dovedit a fi alegerea perfectă pentru rol și că animalul era atât de obișnuit cu situațiile intense încât a rămas calm chiar și în timpul unei scene filmate într-un elicopter.

„Uber este pe platou, muncește, este ca un actor”, a explicat regizorul.

Filmul regizat de David Ayer îl urmărește pe James Belmont, un fost ofițer din trupele speciale, și pe câinele său de serviciu, Odin. După prăbușirea avionului într-o zonă izolată din Alaska, cei doi trebuie să supraviețuiască împreună în condiții extreme și să găsească o cale de a se întoarce la civilizație.

Din distribuție mai fac parte J.K. Simmons și Anna Lambe. „Heart of the Beast” va avea premiera în cinematografe pe 25 septembrie 2026.

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