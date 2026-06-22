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Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat

De: David Ioan 22/06/2026 | 12:13
Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat
Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat
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Evaluarea Națională la Limba Română rămâne, an de an, unul dintre cele mai urmărite examene, iar ediția 2026 a confirmat încă o dată structura deja cunoscută: texte accesibile, cerințe clare și un barem care răsplătește atenția la detalii.

Subiectele au fost construite astfel încât elevii să poată demonstra atât înțelegerea textelor literare și nonliterare, cât și stăpânirea regulilor de gramatică și capacitatea de a sintetiza informația. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română

Primul text, fragment din „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu, urmărește povestea lui Vladimir, corector la un ziar, care salvează o țestoasă găsită în fața tipografiei. Baremul puncta identificarea corectă a momentului în care animalul ajunge în redacție, profesia personajului și modul în care acesta se raportează la natură. Elevii trebuiau să observe și trăsăturile tiparului narativ, precum succesiunea logică a acțiunilor și prezența naratorului obiectiv, elemente esențiale pentru un răspuns complet.

Al doilea text, un fragment de călătorie din Papua Noua Guinee, solicita atenție la detalii descriptive: structura caselor ridicate pe stâlpi, modul în care localnicii culeg nucile-de-cocos sau reacția autoarei la gustul neașteptat al laptelui de cocos. Baremul puncta răspunsurile care identificau exact aceste elemente, dar și capacitatea elevilor de a observa un element comun celor două texte, precum relația omului cu natura și modul în care aceasta influențează experiențele personajelor.

Baremul explicat

La partea de gramatică, cerințele au vizat recunoașterea diftongilor, procedeele de formare a cuvintelor, antonimele corecte și valoarea morfologică a unor termeni. Exercițiile de sintaxă verificau identificarea subordonatelor și construirea unor propoziții corecte, iar baremul era strict, dar previzibil pentru elevii familiarizați cu regulile de bază ale limbii române.

Rezumatul de la Subiectul al II-lea, obligatoriu între 100 și 150 de cuvinte, cerea redarea esențialului textului despre Vladimir și animalele salvate, fără detalii inutile și fără citate. Baremul acorda puncte pentru coerență, claritate, corectitudine gramaticală și structurarea adecvată a textului.

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