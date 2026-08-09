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Marco Verratti, spogliato da una ballerina in un club esclusivo di Mykonos. Il campione italiano ha ceduto completamente alla tentazione!

De: roxana tudorescu 09/08/2026 | 18:39
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Marco Verratti ha sostituito il campo da calcio con uno scenario molto più… bollente! CANCAN.RO lo ha sorpreso ieri sera in un posto dove il suo staff probabilmente non avrebbe mai voluto vederlo: un ristorante e nightclub esclusivo di Mykonos, dove le cene sono accompagnate da spettacoli di cabaret moderni e sensuali, mentre dopo la mezzanotte il locale si trasforma in un club. Il calciatore italiano ha trascorso la serata al celebre Lío Mykonos e ha approfittato appieno di questo periodo in cui non ha partite ufficiali. Solo che, nel mondo del calcio, nemmeno la pausa significa libertà totale: i giocatori devono generalmente rispettare rigide regole di condotta e le notti trascorse in locali del genere non rientrano proprio nello „schema di gioco” approvato dallo staff.

Marco Verratti è uno dei calciatori italiani più conosciuti della sua generazione. Il centrocampista ha iniziato la carriera al Pescara e nel 2012 è arrivato al PSG, dove ha giocato per 11 anni conquistando numerosi trofei. È stato un giocatore importante anche per la nazionale italiana, con la quale ha vinto EURO 2020. Dopo aver lasciato il PSG, Verratti si è trasferito in Qatar, dove ha giocato nell’Al-Arabi, mentre attualmente milita nell’Al-Duhail.

Marco Verratti, fuga bollente a Mykonos! Il calciatore sorpreso in un esclusivo locale durante uno spettacolo di cabaret

Nella scorsa stagione Marco Verratti ha offerto buone prestazioni con l’Al-Duhail: ha disputato 10 partite di campionato, ha segnato un gol e ha fornito tre assist. In questo periodo la squadra non ha partite ufficiali e si sta preparando per la nuova stagione. Il primo incontro è in programma il 22 agosto contro l’Al-Sailiya.

Torniamo ora alle nostre immagini. Visto che non è in campo, Marco Verratti ha approfittato del tempo libero ed è andato al Lío Mykonos, il locale esclusivo conosciuto per i suoi sensuali spettacoli di cabaret. Lì ha vissuto un momento speciale: una ballerina gli ha dedicato un ballo provocante, con movimenti sensuali tipici dello spettacolo a cui stava assistendo. Il momento è diventato ancora più spettacolare quando la ballerina gli ha sfilato la maglietta, poi ha preso un bicchiere e gli ha versato la bevanda in bocca, continuando a ballare. A un certo punto, per una frazione di secondo, i due sono anche entrati in contatto fisico. Per tutta la serata il calciatore ha avuto il sorriso sulle labbra e sembrava non riuscire a staccare gli occhi dalla giovane, che ballava praticamente tra le sue braccia. La scena si è svolta al tavolo dove si trovava insieme ad alcuni amici, che hanno immortalato il momento. In sottofondo si sentiva una canzone piuttosto provocante, mentre l’atmosfera all’interno del club era rovente.

Una ballerina gli ha dedicato un ballo provocante

Sebbene le regole del club in cui milita siano estremamente rigide, sembra che i vertici della società si siano ormai abituati alle piccole – o forse persino grandi – „marachelle” che il calciatore combina fuori dal campo. Nel corso degli anni Marco Verratti è stato protagonista di diverse infrazioni finite sulla stampa sportiva e di spettacolo: è stato sorpreso a fumare durante le vacanze, ha avuto diverse reazioni nervose in campo e ha accumulato squalifiche per il suo comportamento nei confronti degli arbitri.

Marco Verratti, uno dei migliori calciatori italiani della sua generazione

Nel 2017, per esempio, ha ricevuto una squalifica di tre giornate dopo l’espulsione nella partita contro il Tolosa, con la sanzione legata anche alle parole rivolte all’arbitro. Uno degli episodi più seri, tuttavia, si è verificato nel 2018, quando la polizia lo ha fermato a Parigi e ha accertato che stava guidando dopo aver consumato alcol, oltre il limite consentito dalla legge. Il calciatore ha riconosciuto il proprio errore e il PSG lo ha punito con una multa consistente. A tutto questo si sono aggiunti, nel corso del tempo, altri momenti di tensione con allenatori e arbitri: così Verratti ha costruito, parallelamente all’immagine di calciatore spettacolare, anche la reputazione di un giocatore dal temperamento vulcanico e con una certa propensione alle infrazioni.

Marco Verratti e le sue “marachelle”: squalifiche, tensioni e problemi con la polizia

Ricordiamo inoltre che il calciatore è attualmente sposato con la modella Jessica Aidi e che i due stanno per diventare genitori per la prima volta. Verratti ha altri due figli, Tommaso e Andrea, nati dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, dalla quale si è separato nel 2019.

Marco Verratti e la sua bellissima moglie, Jessica Aidi

Sembra che la vita da calciatore sia bella, ma che porti con sé anche molte tentazioni. Resta da vedere che cosa avrà da dire sua moglie o, perché no, il club in cui milita dopo queste immagini. Quel che è certo è che presto il divertimento finirà e il calciatore dovrà tornare al lavoro. Fino ad allora gli auguriamo buona fortuna per la nuova stagione e, naturalmente, il minor numero possibile di „tentazioni” lontano dal campo!

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