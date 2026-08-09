Acasă » Știri » Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu. Fiecare este legată de un om sau un moment important

Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu. Fiecare este legată de un om sau un moment important

De: Alina Drăgan 09/08/2026 | 18:48
Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu. Fiecare este legată de un om sau un moment important
Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fanii Mihaelei Rădulescu știu că vedeta are o pasiune pentru brățări. Aproape de fiecare dată aceasta apare purtând pe mâini rânduri întregi de brățări, însă scopul lor nu este unul pur stilistic. Se pare că aceste accesorii au o semnificație aparte pentru vedetă, iar fiecare dintre ele spune o anumită poveste sau se leagă de o persoană specială. Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu.

Mihaela Rădulescu a transformat niște accesorii simple în piese care spun o poveste aparte. Fiecare brățară pe care vedeta o poartă ascunde amintiri, oameni dragi și momente speciale din viața ei. Puțini știu cum a pornit povestea acestor accesorii și ce înseamnă ele de fapt.

Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu

Pasiunea pentru brățări a Mihaelei Rădulescu a început în urmă cu aproximativ 23 de ani și este inspirată de un tablou ce i-a atras atenția. Este vorba despre o lucrare a lui Henri Matisse, care înfățișa o femeie visătoare cu mâna împodobită cu o mulțime de brățări.

Ei bine, inspirându-se din tabloul respectiv, Mihaela Rădulescu a decis să își scrie povestea vieții pe mână, prin brățările pe care le poartă, căci fiecare are o însemnătate aparte.

„Acum niște ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-și sprijină capul pe mâna plină de brățări, destul de nefirești pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea.

Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste. Fiecare brățară de pe mâna stângă are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu”, declara Mihaela Rădulescu.

Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu /Foto: Instagram

Și tocmai pentru că brățările pe care le poartă reprezintă lucruri sau persoane importante pentru ea, Mihaela Rădulescu nu se dezlipește de ele aproape niciodată. Le poartă zilnic și le scrie povestea mai departe.

„Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie. Orice asemănare cu viața mea e pur… conștientă. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

 

CITEȘTE ȘI:

Mihaela Rădulescu a primit o nouă lovitură de la părinții lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”

Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „De ziua mea, am primit cenușa lui într-o cutie”

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Știri
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”
Știri
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la…
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care...
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia,...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu Sylvester Stallone am făcut două bronșite”
Adevarul
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi provocat pagube
Mediafax
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
Click.ro
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ...
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: ...
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: „Asta o să-mi reproșez întotdeauna”
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul ...
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra
Vezi toate știrile