Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu. Fiecare este legată de un om sau un moment important

Fanii Mihaelei Rădulescu știu că vedeta are o pasiune pentru brățări. Aproape de fiecare dată aceasta apare purtând pe mâini rânduri întregi de brățări, însă scopul lor nu este unul pur stilistic. Se pare că aceste accesorii au o semnificație aparte pentru vedetă, iar fiecare dintre ele spune o anumită poveste sau se leagă de o persoană specială. Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu.

Mihaela Rădulescu a transformat niște accesorii simple în piese care spun o poveste aparte. Fiecare brățară pe care vedeta o poartă ascunde amintiri, oameni dragi și momente speciale din viața ei. Puțini știu cum a pornit povestea acestor accesorii și ce înseamnă ele de fapt.

Povestea neștiută a brățărilor Mihaelei Rădulescu

Pasiunea pentru brățări a Mihaelei Rădulescu a început în urmă cu aproximativ 23 de ani și este inspirată de un tablou ce i-a atras atenția. Este vorba despre o lucrare a lui Henri Matisse, care înfățișa o femeie visătoare cu mâna împodobită cu o mulțime de brățări.

Ei bine, inspirându-se din tabloul respectiv, Mihaela Rădulescu a decis să își scrie povestea vieții pe mână, prin brățările pe care le poartă, căci fiecare are o însemnătate aparte.

„Acum niște ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-și sprijină capul pe mâna plină de brățări, destul de nefirești pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea. Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste. Fiecare brățară de pe mâna stângă are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu”, declara Mihaela Rădulescu.

Și tocmai pentru că brățările pe care le poartă reprezintă lucruri sau persoane importante pentru ea, Mihaela Rădulescu nu se dezlipește de ele aproape niciodată. Le poartă zilnic și le scrie povestea mai departe.

„Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie. Orice asemănare cu viața mea e pur… conștientă. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

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