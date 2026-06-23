Acasă » Știri » Evaluarea Națională 2026 | Ce a răspuns această elevă din Vaslui, întrebată fiind ce vrea să se facă atunci când o să fie mare

Evaluarea Națională 2026 | Ce a răspuns această elevă din Vaslui, întrebată fiind ce vrea să se facă atunci când o să fie mare

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 07:39
Evaluarea Națională 2026 | Ce a răspuns această elevă din Vaslui, întrebată fiind ce vrea să se facă atunci când o să fie mare
O elevă din Vaslui spune ce meserie vrea în viitor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Evaluarea Națională 2026 a început oficial. Luni, 22 iunie, elevii claselor a VIII-a din întreaga țară au susținut proba la Limba și Literatura Română. Emoțiile au fost la cote maxime, mai ales că mulți se gândesc deja la viitor.

Evaluarea Națională este unul dintre cele mai importante examene ale elevilor care încheie ciclul gimnazial. Probele au început deja de luni, 22 iunie, cu examenul la Limba și Literatura Română. Următoarea probă va fi la Matematică, iar elevii, părinții și profesorii sunt încercați de emoții. Mulți dintre copii se gândesc la viitor și la ce meserii își doresc să aibă atunci când vor fi mari. Pe de altă parte, sunt școlari care sunt nehotărâți. O elevă din Vaslui a avut un răspuns uluitor.

Ce a răspuns o elevă din Vaslui când a fost întrebată de viitor

Evaluarea Națională are trei probe importante. Elevii de gimnaziu au susținut deja prima probă, cea la Limba și Literatura Română. În data de 24 iunie, copiii vor susține proba la Matematică, iar apoi pe 26 iunie cea de Limbă maternă. Rezultatele se vor afișa pe data de 1 iulie, până în data de 12:00, pe baza codurilor anonime. De asemenea, se pot depune contestații, care vor fi soluționate până pe 4-7 iulie. Ulterior, în data de 8 iulie se vor afișa rezultatele finale.

Mulți elevi se gândesc deja la viitor, chiar dacă mai au de trecut o etapă importantă din viața lor: liceul. O fată din Vaslui a fost întrebată ce își dorește să se facă atunci când va fi mare, iar răspunsul ei a fost unul uluitor. Aceasta vrea să își continuie studiile la Științe ale Naturii.

La Racoviță, la Științele ale Naturii, a răspuns fata imediat.

Apoi, ea a explicat temătoare, dar încrezătoare în același timp că își dorește să se facă medic.

Acum nu știu sigur, sigur, dar poate pe viitor, a mai spus eleva din Vaslui.

O elevă din Vaslui spune ce meserie vrea în viitor
O elevă din Vaslui spune ce meserie vrea în viitor

Cum se realizează admiterea la liceu

După rezultatele finale de la Evaluarea Națională, elevii trebuie să își aleagă liceul dorit. Aceștia trebuie să completeze fișa de opțiuni pentru admiterea la liceu, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională. Așadar, notele primite pentru probele de la Limba și Literatura și Matematică reprezintă o mare parte din admiterea la liceu.

VEZI ȘI: Cât durează vacanţa de vară în 2026. Când începe anul școlar 2026-2027

Nicio majorare pentru profesorii evaluatori la Bacalaureat 2026. Cât valorează acum plata pe lucrare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună 2 copii
Știri
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună…
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua Tatălui. Gestul foștilor soți după divorț a atras atenția fanilor
Știri
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
Digi24
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham, cel mai probabil succesor al lui Starmer
Digi 24
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham,...
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? ...
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună 2 copii
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua ...
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua Tatălui. Gestul foștilor soți după divorț a atras atenția fanilor
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Nuțu Cămătaru, detalii despre animalele exotice din grădina zoo. De unde a cumpărat primii lei
Nuțu Cămătaru, detalii despre animalele exotice din grădina zoo. De unde a cumpărat primii lei
Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. Pe ce dată se întâmplă
Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. Pe ce dată se întâmplă
Momentul adevărului pentru Bogdan Vlădău. Ce s-a întâmplat după divorțul de Gina Chirilă: „E ...
Momentul adevărului pentru Bogdan Vlădău. Ce s-a întâmplat după divorțul de Gina Chirilă: „E greu să îți asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri”
Vezi toate știrile