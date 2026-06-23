Evaluarea Națională 2026 | Ce a răspuns această elevă din Vaslui, întrebată fiind ce vrea să se facă atunci când o să fie mare

Evaluarea Națională 2026 a început oficial. Luni, 22 iunie, elevii claselor a VIII-a din întreaga țară au susținut proba la Limba și Literatura Română. Emoțiile au fost la cote maxime, mai ales că mulți se gândesc deja la viitor.

Evaluarea Națională este unul dintre cele mai importante examene ale elevilor care încheie ciclul gimnazial. Probele au început deja de luni, 22 iunie, cu examenul la Limba și Literatura Română. Următoarea probă va fi la Matematică, iar elevii, părinții și profesorii sunt încercați de emoții. Mulți dintre copii se gândesc la viitor și la ce meserii își doresc să aibă atunci când vor fi mari. Pe de altă parte, sunt școlari care sunt nehotărâți. O elevă din Vaslui a avut un răspuns uluitor.

Ce a răspuns o elevă din Vaslui când a fost întrebată de viitor

Evaluarea Națională are trei probe importante. Elevii de gimnaziu au susținut deja prima probă, cea la Limba și Literatura Română. În data de 24 iunie, copiii vor susține proba la Matematică, iar apoi pe 26 iunie cea de Limbă maternă. Rezultatele se vor afișa pe data de 1 iulie, până în data de 12:00, pe baza codurilor anonime. De asemenea, se pot depune contestații, care vor fi soluționate până pe 4-7 iulie. Ulterior, în data de 8 iulie se vor afișa rezultatele finale.

Mulți elevi se gândesc deja la viitor, chiar dacă mai au de trecut o etapă importantă din viața lor: liceul. O fată din Vaslui a fost întrebată ce își dorește să se facă atunci când va fi mare, iar răspunsul ei a fost unul uluitor. Aceasta vrea să își continuie studiile la Științe ale Naturii.

La Racoviță, la Științele ale Naturii, a răspuns fata imediat.

Apoi, ea a explicat temătoare, dar încrezătoare în același timp că își dorește să se facă medic.

Acum nu știu sigur, sigur, dar poate pe viitor, a mai spus eleva din Vaslui.

Cum se realizează admiterea la liceu

După rezultatele finale de la Evaluarea Națională, elevii trebuie să își aleagă liceul dorit. Aceștia trebuie să completeze fișa de opțiuni pentru admiterea la liceu, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională. Așadar, notele primite pentru probele de la Limba și Literatura și Matematică reprezintă o mare parte din admiterea la liceu.

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