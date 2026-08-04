Drama ascunsă a Alexandrei Stan! A fost la un pas să-și piardă sarcina: „Trăiam cu teama”

Alexandra Stan numără zilele până când își va ține pentru prima dată copilul în brațe, însă puțini au știut prin ce coșmar a trecut înainte să se bucure linișită de sarcină. Artista a povestit abia acum despre problemele medicale care i-au dat lumea peste cap și au făcut-o să se teamă că își va pierde bebelușul.

Astăzi, cântăreața radiază de fericire și se pregătește să devină mama unei fetițe. Drumul până aici a fost însă presărat cu momente de panică și multă incertitudine. În primele luni de sarcină, medicii au descoperit că Alexandra Stan se confrunta cu un hematom și cu placenta praevia, două probleme care puteau pune în pericol evoluția sarcinii.

Alexandra Stan, la un pas să piardă sarcina

Din acest motiv, vedeta a ales să nu spună nimănui că este însărcinată. Chiar dacă fanele se întrebau de ce a dispărut aproape complet din mediul online, Alexandra Stan a preferat să aștepte până când medicii i-au confirmat că riscurile au trecut și că sarcina evoluează în condiții bune.

Abia după ce a depășit perioada critică, artista a simțit că poate împărtăși vestea cu oamenii care o urmăresc de ani de zile. În acel moment știa deja că va avea o fetiță și chiar alesese numele micuței.

„Am avut o pauză de aproximativ 4 luni în care nu am postat aproape nimic. Trăiam cu teama că voi pierde sarcina și nu am putut împărtăși cu comunitatea mea până când pericolul nu a trecut”, a declarat Alexandra.

Decizia care a ajutat-o să treacă peste cea mai grea perioadă

În loc să citească poveștile altor gravide sau să caute răspunsuri pe internet, Alexandra Stan a ales să își pună toată încrederea în medicul care i-a urmărit sarcina. În același timp, sprijinul primit din partea familiei și a partenerului a ajutat-o să treacă peste lunile încărcate de teamă. Cântăreața a spus că a renunțat complet să se compare cu alte femei și a decis să se concentreze exclusiv pe propria sănătate și pe evoluția bebelușului.

”Am refuzat să mă mai uit pe Instagram și TikTok, ca să nu mă mai compar cu nimeni. Am decis să ascult doar de doamna doctor, pentru că ea mi-a dat foarte multă încredere că voi reuși. M-a făcut foarte humble, dar a aprins în mine un foc de luptătoare până la capăt”, a mai declarat artista.

Acum, după luni întregi în care a trăit cu sufletul la gură, vedeta se află pe ultima sută de metri ai sarcinii și așteaptă cu emoție momentul în care își va cunoaște fetița.

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