Ultimele zile înainte să nască! Imagini tari! Alexandra Stan ne-a arătat, la plajă, burtica de nouă luni

Mai e puțin și Alexandra Stan va naște și „burtica” este de-a dreptul uriașă, cum e și normal în ultimele săptămâni de sarcină. CANCAN.RO a surprins-o din nou pe cea mai zâmbitoare graviduță din showbiz, de data asta e pe plajă, pe litoralul românesc. Și-a dus pruncul încă nenăscut la aerosoli, ăsta da angajament! Avem imagini tari cu artista, înainte să nască!

Imaginile o prezintă pe Alexandra Stan zâmbitoare, însă este o doză de melancolie în zâmbetul ei. Cu siguranță ideea că urmează să nască a percutat și apar gândurile acelea grele, complexe, anxietățile pre-natale, dar și anticiparea unor uriașe bucurii.

Pentru că ultimele săptămâni sunt cele mai grele din punct de vedere emoțional, Alexandra Stn ar trebui s-o sune pe Laura Cosoi, care e la a cincea sarcină, urmează să nască aproximativ în aceeași perioadă și, fiind a cincea naștere, ar fi în măsură să-i ofere consultanță Alexandrei Stan, care e la prima aventură de acest gen. În timp ce Laura Cosoi e la a cincea fetiță, Alexandra Stan abia o așteaptă pe prima, Eva.

Alexandra Stan ne-a arătat, la plajă, burtica de nouă luni

Alexandra e în continuare o femeie sexy. Poartă un micro-costum de baie alb cu detalii roz, iar abdomenul încă arată bine, cu piele fermă. Se cunoaște forma anterioară și mersul la sală de dinaintea sarcinii.

Alexandra a venit pe litoral cu partenerul ei, Ștefan Oprea, care i-a fost alături permanent în tot timpul cât Alexandra a fost însărcinată (cum e și firesc, de altfel). Ștefan a ajutat-o pe Alexandra cu absolut tot, a însoțit-o la consultații, la ecografii, a ajutat-o și să termine ditamai burgerul, comanda de graviduța pofticioasă 😀

Chiar dacă n-a fost singură pe litoral, ci cu partenerul, imaginile o înfățișează doar pe Alexandra Stan (și pe bebe Eva). Deloc întâmplător au fost alese aceste imagini, care prezintă în mod simbolic modul în care o femeie este mereu singură în fața nașterii, oricât de multe persoane ar susține-o. Miracolul nașterii este ceva cu adevărat special, mereu o fericire, oricât de grele ar fi momentele din punct de vedere fizic. De altfel, Alexandra va naște prin cezariană, din cauza unei situații medicale legate de placentă. Emoțiile sunt deci cu atât mai mari, însă evident îi ținem pumnii și așteptăm și primele imagini cu baby Eva.

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