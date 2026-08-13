Ce pregătește Gino Iorgulescu? Întâlnire „la patru ace” în nordul Capitalei. Problemele lui Mario nu i-au oprit planurile!

Gino Iorgulescu pare să-și vadă în continuare de viață și de afaceri, în ciuda problemelor cu care se confruntă fiul său, Mario. CANCAN.RO l-a surprins pe președintele LPF într-un restaurant din Capitală, unde s-a întâlnit cu mai mulți domni și a purtat discuții ce par să fi fost legate de afaceri. În timp ce situația lui Mario continuă să fie în atenția publicului, Gino își vede mai departe de responsabilitățile sale și de proiectele profesionale.

Dacă tot am pomenit de celebrul său fiu, vă spunem că Mario Iorgulescu continuă să se afle în centrul unui dosar care a ținut ani la rând prima pagină a ziarelor. Tema a fost intens discutată și mediatizată, însă, de această dată, atenția noastră se îndreaptă către tatăl lui Mario, Gino Iorgulescu.

Gino Iorgulescu, între afaceri și problemele de familie

Acesta s-a întâlnit cu câțiva prieteni și parteneri de afaceri, la un restaurant de fițe din nordul Capitalei. Acolo au luat prânzul împreună și au stat minute bune la discuții, cel mai probabil punând la cale noi proiecte și afaceri. După întâlnire, Gino a fost primul care a ieșit din local. A purtat un costum albastru, cu un tricou alb, în stil polo, iar sacoul l-a ținut în mână, semn că întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată. A accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi în două culori și un ceas de firma la mână. În fața restaurantului îl aștepta deja șoferul, cu mașina pregătită. Partenerii săi de afaceri au ieșit la timp scurt după el, îmbrăcați la patru ace și ei. Înainte de a se urca în mașină, Gino s-a întors și și-a salutat respectuos amicii. La rândul lor, aceștia au pornit zâmbitori către mașinile lor, semn că întâlnirea le-a fost de folos.

Vă reamintim că în septembrie 2019, Mario Iorgulescu a provocat un accident rutier mortal, în urma căruia un tânăr de 24 de ani, Daniel Vicol, și-a pierdut viața. Potrivit anchetatorilor, Mario se afla la volan sub influența alcoolului și a cocainei și circula cu viteză foarte mare înainte de impact. După ani de procese și mai multe schimbări ale încadrării juridice și ale pedepsei, în mai 2026, Curtea de Apel București a stabilit definitiv o pedeapsă de 8 ani și 8 luni de închisoare. Pedeapsa include 7 ani pentru ucidere din culpă, 2 ani pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, precum și o pedeapsă de 3 ani într-un alt dosar, pentru complicitate la lipsire de libertate, pedepsele fiind contopite. Mario se află în Italia și, potrivit informațiilor publicate recent, nu a executat până acum nicio zi din această pedeapsă în România. Scandalul în care a fost implicat Mario Iorgulescu a fost o adevărată lovitură pentru familia lui. De atunci, Gino Iorgulescu a trecut prin ani grei, cu procese, controverse și cu multă presiune din partea presei. Acesta a încercat să-i fie aproape fiului său și s-a ocupat cum a știut mai bine de situația lui, mai ales după ce Mario a plecat în Italia pentru tratament. Toată povestea a afectat, inevitabil, întreaga familie, iar viața lor s-a schimbat după tragedia din 2019. Astăzi, după ani de procese, Mario are o condamnare definitivă.

Pe partea de sănătate, ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru niciunul dintre ei. Gino Iorgulescu a avut, la un moment dat, probleme cu nervul sciatic, însă ulterior a spus că s-a recuperat și că este bine. Nici soția lui, Gabriela, nu a fost ocolită de probleme, aceasta fiind puternic afectată de întreaga situație prin care a trecut familia și, potrivit informațiilor apărute în presă, ar fi suferit un preinfarct. În cazul lui Mario, situația este însă mult mai complicată, el având probleme medicale și psihice despre care familia a vorbit public în repetate rânduri. Astfel, pentru Gino și Gabriela, ultimii ani au însemnat nu doar presiunea proceselor și a scandalurilor din jurul fiului lor, ci și o perioadă care și-a pus serios amprenta asupra sănătății întregii familii.

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