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A murit Zhu Rongji, fostul premier care a transformat China într-o mare putere economică mondială

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 06:30
A murit Zhu Rongji, fostul premier care a transformat China într-o mare putere economică mondială
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Zhu Rongji, fostul premier al Chinei și unul dintre oamenii care au avut un rol decisiv în transformarea economică a țării, a murit la vârsta de 97 de ani. Cunoscut drept „țarul economiei”, politicianul a condus guvernul de la Beijing între 1998 și 2003 și a susținut reforme economice care au accelerat integrarea Chinei în economia mondială.

Zhu Rongji a încetat din viață miercuri dimineață, la Beijing, în urma unei boli, a anunțat agenția de presă de stat Xinhua. Fostul premier lasă în urmă o soție și doi copii. Moartea sa marchează dispariția unuia dintre cei mai importanți tehnocrați ai generației care a contribuit la transformarea economică spectaculoasă a Chinei.

Zhu Rongji a accelerat reformele economice ale Chinei

Zhu Rongji a ocupat funcția de premier al Chinei timp de cinci ani, însă influența sa asupra politicilor economice ale țării s-a întins pe mai bine de un deceniu. Înainte de a deveni premier, a fost vicepremier și a avut responsabilități majore în domeniul economiei. A lucrat în direcția liberalizării pieței și a susținut politica de „reformă și deschidere” asociată liderului Deng Xiaoping.

În timpul mandatului său, Zhu a promovat schimbări importante în sistemul fiscal și în regimul de taxe și a încercat să restructureze sectorul de stat, considerat prea mare și ineficient. A reușit, de asemenea, să țină sub control inflația și să reformeze sistemul monetar, în timp ce economia chineză a traversat și efectele crizei financiare asiatice de la sfârșitul anilor ’90.

China a intrat în Organizația Mondială a Comerțului

Una dintre cele mai importante realizări asociate numelui lui Zhu Rongji este aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului, în 2001. Premierul a avut un rol important în negocierile care au dus la intrarea țării în organizație. Decizia a deschis și mai mult economia Chinei către comerțul și investițiile internaționale și este considerată una dintre etapele esențiale ale ascensiunii economice care a urmat.

Reformele lui Zhu au fost controversate

Planul său de restructurare a companiilor de stat a dus la concedieri masive. Estimările citate în presa internațională vorbesc despre aproximativ 40 de milioane de angajați care și-ar fi pierdut locurile de muncă în urma restructurărilor. De asemenea, politica de apropiere de economia globală și negocierile pentru aderarea la OMC au fost criticate de unii oficiali chinezi, care considerau că Beijingul făcea prea multe concesii.

Era supranumit „premierul cu pumn de fier”

Zhu Rongji și-a construit reputația unui politician pragmatic, direct și neobișnuit de ferm. A susținut măsuri dificile și a avut o poziție dură inclusiv în privința combaterii corupției. Într-o țară în care discursurile oficialilor erau, de regulă, foarte controlate, Zhu s-a remarcat și prin replicile sale tăioase, umor și un temperament vulcanic. După ce a devenit premier, în 1998, Zhu a făcut una dintre declarațiile care aveau să îi definească stilul politic.

„Indiferent dacă în fața mea se află un câmp minat sau un abis, voi merge înainte fără ezitare”, spunea el, angajându-se să își ducă misiunea până la capăt.

Zhu Rongji, eliminat din partid în timpul epocii Mao

Zhu Rongji s-a născut în provincia Hunan și a absolvit prestigioasa Universitate Tsinghua, unde a studiat inginerie electrică. Ulterior, și-a început cariera în cadrul agenției de planificare a statului. Parcursul său profesional a fost afectat de schimbările politice din perioada lui Mao Zedong. La sfârșitul anilor ’50, Zhu a fost exclus din Partidul Comunist după ce a criticat politicile economice ale guvernului.

A fost din nou epurat în timpul Revoluției Culturale

După moartea lui Mao, Zhu a fost reabilitat politic și a revenit în Partidul Comunist. A ocupat mai multe funcții în domeniul economic, iar în 1988 a devenit primar al orașului Shanghai. Activitatea sa la Shanghai a atras atenția lui Deng Xiaoping, iar în 1991 Zhu a fost numit vicepremier și a primit responsabilitatea de a gestiona economia țării. Șapte ani mai târziu, a devenit premier.

A lăsat în urmă o perioadă de transformare spectaculoasă

Perioada în care Zhu Rongji s-a aflat în centrul politicii economice chineze a coincis cu o transformare profundă a țării. Reformele au contribuit la reducerea masivă a sărăciei, la dezvoltarea clasei de mijloc și la creșterea interesului companiilor internaționale pentru piața chineză.

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