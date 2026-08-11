Scenariu desprins din „James Bond” pentru Trump. Președintele american a fost scos pe ascuns din Air Force One

Donald Trump a fost transportat în secret din avionul prezidențial într-o aeronavă militară mai mică, după ce serviciile americane au detectat o posibilă amenințare iraniană la adresa aeronavei sale. Operațiunea a avut loc după summitul NATO din Turcia și a fost pusă la cale astfel încât inclusiv jurnaliștii și o parte dintre angajații Casei Albe să creadă că președintele se afla în continuare la bordul Air Force One.

Potrivit BBC, care citează informații publicate de presa americană, Trump a fost scos din avion cu ajutorul unui camion de catering și transportat la o aeronavă militară de tip C-32A.

Trump, scos din Air Force One cu un camion de catering

Operațiunea secretă a avut loc pe 8 iulie, după summitul NATO de la Ankara. Trump sosise în Turcia la bordul noului Boeing 747-8 primit de Statele Unite din partea Qatarului, însă anunțase că urma să plece cu vechiul Air Force One „de dragul vremurilor trecute”.

Camerele de televiziune l-au filmat în timp ce urca la bordul aeronavei prezidențiale. În realitate, însă, Trump nu avea să rămână în avion.

Potrivit The Washington Post, președintele a fost transportat ulterior în secret către un avion militar C-32A, o aeronavă mai mică, folosită frecvent de vicepreședintele Statelor Unite. Pentru ca operațiunea să nu fie observată, Trump ar fi fost scos din Air Force One cu ajutorul unui camion de catering ridicat până la nivelul avionului, pe partea opusă celei pe care urcase inițial.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-ar fi îmbarcat separat în C-32A, folosind scările exterioare, pentru a păstra aparența unui zbor obișnuit.

Jurnaliștii nu au știut că Trump nu mai era în avion

Manevra a fost atât de bine ascunsă încât nici jurnaliștii care îl însoțeau pe Trump și nici o parte dintre angajații Casei Albe aflați în avion nu au știut că președintele fusese mutat. Cei aflați la bordul vechiului Air Force One ar fi primit instrucțiuni să țină jaluzelele ferestrelor închise. Între timp, Trump zbura deja spre Marea Britanie la bordul avionului C-32A.

Potrivit unor oficiali citați de CBS News, serviciile americane detectaseră o amenințare iraniană considerată credibilă, potrivit căreia o rachetă ar fi putut fi lansată asupra avionului în care se afla președintele. Casa Albă nu a confirmat oficial schimbarea secretă a aeronavei.

În timpul zborului ulterior, Trump a fost întrebat de ce jurnaliștii fuseseră instruiți să țină jaluzelele coborâte în timpul plecării din Turcia.

„Pentru că probabil sunteți într-un zbor periculos, din cauza ticăloșilor cu care trebuie să avem de-a face”, a răspuns președintele, potrivit BBC.

Trump nu a dezvăluit atunci că fusese mutat într-o altă aeronavă și nici nu a confirmat informațiile privind operațiunea secretă.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, nu a confirmat și nici nu a negat direct informațiile. El a declarat însă că noul Air Force One este o aeronavă „de ultimă generație”, dotată cu sisteme de securitate menite să protejeze președintele și personalul său.

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