Război pentru moștenirea liderului Cargo, răpus de COVID în 2021. Ce s-a întâmplat în sala de judecată între membrii trupei și familia lui Adi Bărar

Ani la rând au urcat împreună pe scenă, dar după moartea lui Adi Bărar, numele Cargo i-a trimis direct în sala de judecată. Văduva și fiica rockerului mort de COVID s-au trezit față în față cu trei dintre membrii formației, într-un război cu o miză uriașă. La mijloc este celebra marcă, viitorul trupei și o notă de plată deloc mică. Iar ultima mutare a judecătorilor a schimbat din nou jocul. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Moartea lui Adi Bărar a lăsat în urmă nu doar multă durere, ci și un scandal uriaș. După ce fondatorul trupei Cargo a murit, în martie 2021, în urma infectării cu COVID-19, soția și fiica lui au ajuns să se ”răfuiască” la tribunal cu trei dintre membrii formației. Miza a fost una extrem de importantă: cine rămâne cu numele Cargo.

De o parte s-au aflat Adrian Igrișan, Octavian Pilan și Alin Achim, iar de cealaltă parte văduva și fiica lui Adi Bărar. În centrul războiului s-a aflat marca „CARGO”, înregistrată de fondatorul trupei pe numele său, în anul 2004.

Membrii trupei au cerut anularea mărcii

Cei trei muzicieni au susținut că numele Cargo nu putea să-i aparțină doar lui Adi Bărar, pentru că formația devenise celebră prin munca tuturor membrilor.

Ei au arătat că, în 2004, când marca a fost înregistrată, trupa avea deja albume, concerte și numeroși fani. În opinia lor, numele fusese construit de întreaga formație, nu doar de fondator.

Membrii Cargo au mai spus că Adi Bărar ar fi înregistrat marca doar pe numele lui, fără să le ceară acordul și fără să le explice ce se va întâmpla cu numele trupei după moartea sa.

Cât timp rockerul a fost în viață, nu au existat probleme. Toți au cântat sub numele Cargo, iar marca nu a fost folosită împotriva lor.

Scandalul a început după decesul lui Adi Bărar, când familia acestuia le-a cerut muzicienilor să nu mai folosească denumirea. Atunci, membrii formației au ajuns la concluzia că riscă să fie dați afară chiar din trupa în care cântaseră zeci de ani.

Cum s-a apărat familia lui Adi Bărar

Văduva și fiica artistului au venit cu o variantă total diferită. Ele au arătat că Adi Bărar a înființat formația în 1985 și tot el a ales numele Cargo, cu mai mulți ani înainte ca cei trei muzicieni să intre în trupă.

Potrivit familiei, Cargo a fost proiectul muzical al lui Adi Bărar, iar marca a fost înregistrată pentru a proteja numele formației, nu pentru a le face rău colegilor săi.

Moștenitoarele au mai susținut că membrii trupei știau de mulți ani că marca era pe numele lui Adi Bărar. Cu toate acestea, nimeni nu a contestat-o cât timp fondatorul era în viață.

”Mai mult, pleiada de artişti care s-a plimbat prin Cargo, toţi membrii activi în 2004 (la data depozitului) şi/sau în 2021 (la deces) sau orice alţi foşti membrii au fost doar „colaboratori” ai lui Adi Bărar în cadrul proiectului muzical CARGO, selectaţi şi coordonaţi de acesta conform viziunii proprii pe care a avut-o pentru proiectul său personal CARGO”, susține avocatul lor.

În plus, timp de 17 ani, din 2004 până în 2021, artiștii au folosit numele Cargo fără ca Adi Bărar să le pună vreo piedică.

Judecătorii nu au decis cine a muncit mai mult pentru succesul formației sau cine merită să ducă mai departe numele Cargo. Ei au analizat un singur lucru, și anume dacă regretatul Adi Bărar a înregistrat marca în 2004 cu intenția de a-și păcăli sau elimina colegii.

Faptul că familia sa a intrat în conflict cu membrii trupei după moartea lui nu arată automat ce intenții avea artistul cu 17 ani înainte.

Mai ales că, în toată această perioadă, membrii formației au folosit numele Cargo fără să fie opriți. Judecătorii au reținut și că Adi Bărar a fost fondatorul trupei și persoana care a ales denumirea.

Cum s-a terminat procesul

Curtea de Apel București a respins cererea membrilor formației. Prin urmare, marca „CARGO” nu a fost anulată și a rămas în posesia familiei lui Adi Bărar.

Moștenitoarele au primit și bani pentru cheltuielile de judecată. Cei trei muzicieni trebuie să plătească 12.027 de lei pentru procesul din apel, după ce mai fuseseră obligați să achite 11.699 de lei la prima instanță.

În total, nota de plată a ajuns la aproape 24.000 de lei, adică aproximativ 4.700 de euro.

Decizia nu înseamnă însă că membrii trupei au primit, în acest proces, interdicția de a mai cânta sub numele Cargo. Instanța a stabilit doar că marca familiei nu poate fi anulată pentru presupusa rea-credință a lui Adi Bărar. Muzicienii au declarat recurs, care se va judeca tocmai la Înalta Curte de Casație și Justiție.

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