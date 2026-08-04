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Locuința lui Dragoș Săvulescu din Hollywood Hills, vizată de un jaf. Hoții au plecat cu obiecte de lux

De: David Ioan 04/08/2026 | 10:37
Locuința lui Dragoș Săvulescu din Hollywood Hills, vizată de un jaf. Hoții au plecat cu obiecte de lux
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Locuința lui Dragoș Săvulescu și a Angelei Martini din Los Angeles a fost vizată de un jaf petrecut în timpul nopții. Mai multe persoane cu fețele acoperite au pătruns în vila situată în zona exclusivistă Hollywood Hills și au sustras bunuri de valoare. Incidentul a fost surprins integral de camerele de supraveghere instalate în curte.

Angela Martini a povestit că, în urmă cu aproximativ o zi, mai mulți indivizi au intrat prin efracție în casa pe care o împarte cu Dragoș Săvulescu. Fotomodelul a relatat că hoții au acționat rapid și au plecat cu obiecte scumpe, printre care și genți de lux. Aceasta a menționat că nu este primul incident de acest fel, locuința fiind vizată și pe 23 iulie, când doi tineri au intrat în curte, au urcat la etaj și au fugit imediat ce s-a aprins lumina.

Locuința lui Dragoș Săvulescu din Hollywood Hills, vizată de un jaf

Imaginile surprinse de camere arată cum cei doi intruși caută o cale de acces în interior, iar în momentul în care sunt detectați, se retrag în grabă spre stradă. La câteva zile după primul incident, un alt hoț ar fi revenit în aceeași locuință, profitând de momentul în care proprietarii nu se aflau acasă.

Angela Martini a transmis un mesaj public în care atrage atenția asupra creșterii fenomenului infracțional din Los Angeles. Ea a subliniat importanța vigilenței în comunitate și a cerut măsuri mai ferme pentru prevenirea acestor situații.

„Infracționalitatea nu se răspândește pentru că infractorii sunt neînfricați, ci atunci când comunitățile încetează să mai fie atente”, a declarat Angela Martini pe Instagram.

Vila celor doi, o proprietate spațioasă cu piscină și numeroase camere, se află într-o zonă cunoscută pentru nivelul ridicat de securitate, însă incidentele recente au demonstrat că astfel de zone nu sunt ferite de riscuri. Autoritățile locale investighează cele două jafuri pentru a identifica persoanele responsabile.

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