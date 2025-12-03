Acasă » Știri » Împăcarea momentului! Au depus actele de divorț, dar au plecat împreună în vacanță cu fiul lor

Împăcarea momentului! Au depus actele de divorț, dar au plecat împreună în vacanță cu fiul lor

De: Alina Drăgan 03/12/2025 | 17:26
Împăcarea momentului! Au depus actele de divorț, dar au plecat împreună în vacanță cu fiul lor
Dragoș Săvulescu și Angela Martini, împreună în vacanță /Foto: Instagram
Deși în urmă cu doar o lună anunțau divorțul. Dragoș Săvulescu și Angela Martini pare că și-au găsit din nou drumul unul spre altul. De curând, cei doi au plecat împreună într-o vacanță, iar mulți au fost surprinși să îi vadă într-o astfel de ipostază, mai ales având în vedere evenimentele recent. Cum de au ajuns, din nou, împreună?

În anul 2016, la câțiva ani după relația cu Mădălina Ghenea, Dragoș Săvulescu și-a îndreptat atenția către Angela Martini, fostă Miss Universe Albania. La sfârșitul anului 2017, cei doi se căsătoreau, iar apoi a apărut pe lume și fiul lor Kyree, acum în vârstă de patru ani.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini, împreună în vacanță

În urmă cu o lună, Dragoș Săvulescu și Angela Martini au anunțat că divorțează după șapte ani de relație. Fosta Miss Universe a fost cea care a depus actele de divorț și a invocat „diferențe ireconciliabile” ca motiv al separării. Ea a solicitat custodie comună și fizică pentru fiul lor.

Ei bine, deși nu se credea că o să mai fie prea curând văzuți împreună, Dragoș Săvulescu și Angela Martini au plecat în vacanță. Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, se pare că aceștia au rămas în relații bune de dragul fiului pe care îl au împreună.

Vacanța a fost organizată tocmai pentru cel mic, pentru a îi sărbători ziua de naștere. Micuțul a împlinit patru ani și ambii părinți au fost alături de el și l-au răsfățat așa cum se cuvine.

Cu această ocazie, aniversarea fiului său, fosta Miss Universe a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei.

„Astăzi lumea a devenit mai luminoasă – pentru că în această zi s-a născut inima și sufletul nostru, Kyree Martini-Săvulescu. Soarele nostru, bucuria noastră, cel mai mare dar al nostru. Povestea ta a fost extraordinară încă din primul moment. Chiar înainte de a te vedea, existența ta purta ceva unic – o atingere divină, un destin scris altfel.

Micul nostru Săgetător, ai venit pe lume în timp ce Universul se bucura pentru tine. Ești copilul pe care l-am ales… și cumva și copilul care ne-a ales pe noi. Copilul nostru minune. Totul nostru. La mulți ani, Kyree. Te iubim infinit”, a scris Angela Martini, în mediul online.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini, împreună în vacanță /Foto: Social media

Foto: Instagram

×