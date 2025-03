Dragoș Săvulescu a scăpat de problemele cu legea și Angela Martini i-a transmis un mesaj: „O bătălie...”

După ani întregi de procese și incertitudini, Dragoș Săvulescu poate, în sfârșit, să lase în urmă problemele cu legea. Omul de afaceri a fost implicat într-un dosar complex legat de retrocedarea ilegală a unor terenuri, ceea ce l-a obligat să stea departe de familie și să lupte pentru a-și demonstra nevinovăția. Acum, procesul s-a încheiat, iar fostul acționar al clubului Dinamo s-a reunit cu soția și copilul său în Los Angeles.

Începând din 2019, Dragoș Săvulescu a fost condamnat în România la cinci ani și șase luni de închisoare, însă a ales să rămână în Italia, unde autoritățile locale au refuzat extrădarea sa. Acest lucru a dus la o separare temporară de familia sa, în timp ce soția lui, Angela Martini, și copilul lor locuiau în Statele Unite.

De-a lungul acestor ani, modelul albanez și-a susținut necondiționat partenerul, iar acum, când totul s-a terminat, a împărtășit bucuria momentului cu urmăritorii săi.

„Șase ani de foc. Am venit acasă cu lumină.

Lupta a construit povestea, iar dragostea a scris finalul.

Viața este un film. După șase ani de luptă, credință și rezistență, am reușit. În sfârșit ne-am întors acasă împreună în L.A.

Miracolele există. Îngerii umani au apărut la momentul potrivit, la locul potrivit, călăuzindu-ne atunci când aveam cea mai mare nevoie.

O bătălie teribilă, dar am câștigat”, a scris Angela Martini pe rețelele de socializare.