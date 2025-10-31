Acasă » Știri » Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie

Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie

De: Andrei Iovan 31/10/2025 | 10:43
Dragoș Săvulescu și Angela Martini și-au spus adio după 7 ani de mariaj. sursă - social media
Se pare că toamna se numără și despărțirile, iar la această separare chiar nu ne-am fi așteptat! Unul dintre cele mai cunoscute “power couple-uri” a pus ștampila pe actele de divorț! După ce au trecut prin nenumărate probleme, care păreau că le-au întărit relația, Angela Martini și milionarul Dragoș Săvulescu au ales să meargă pe drumuri separate. Motivul invocat de fosta Miss Univers Albania? Vi-l spune CANCAN.RO, în rândurile de mai jos.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au ținut primele pagini ale ziarelor o bună perioadă de timp. Cu o poveste care putea fi desprinsă din filmele de acțiune cu iz romantic, cei doi păreau de neseparat. El, fost acționar la Dinamo, a fost condamnat în 2019 în dosarul retrocedării plajelor din Mamaia, în care a fost condamnat și fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. În luna februarie a aceluiași an, Săvulescu a fost dat în urmărire internațională, după ce autoritățile nu l-au putut găsi pentru a pune în aplicare sentința care i s-a dat: 5 ani și 6 luni de închisoare.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini și-au spus adio după 7 ani de mariaj. sursă – social media

El a fugit în Italia, înainte de pronunțarea deciziei, dar s-a predat în 2020, la Napoli. Pedeapsa s-a transformat din 5 ani, în 2 ani și 5 luni, cu suspendare, pe teritoriul Italiei. Anul acesta a scăpat de problemele cu legea și când lucrurile păreau că s-au așezat, după o perioadă tulbure, a fost lovit de problemele pe plan amoros.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au divorțat

Cei doi foști au trăit o bună perioadă de timp departe unul de celălalt, timp în care ea părea că îl așteaptă și îl susține necondiționat. Ea locuia la Los Angeles, împreună cu fiul lor, iar el în Italia, și cu toate că era o relație la distanță, părea extrem de bine sudată. Fosta Miss Univers Albania a decis în luna octombrie a acestui an că povestea de dragoste trebuie să ia sfârșit, după 7 ani de căsnicie. Potrivit TMZ, motivul invocate de model a fost „diferențe ireconciliabile”, iar cât despre fiul lor de trei ani, Kyree, născut printr-o mamă surogat, se pare că Angela își dorește custodie comună și ca Dragoș Săvulescu să îi plătească pensie alimentară.

Povestea celor doi, presărată cu momente dificile și greutăți, a fost intens discutată, și pe bună dreptate. Putea servi cu succes drept laitmotivul unui roman de succes, care, din nefericire pentru cei doi, a avut un deznodământ nefast. În urmă cu câteva luni, fosta soție a milionarului a făcut o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care a explicat cât de dificilă a fost toată acea perioadă, atât pentru ea, cât și pentru fostul acționar de la Dinamo.

Puțini oameni au știut cum au fost ultimii șase ani din viețile noastre, de dimineață până seara, 24 de ore, cât stres, câtă anxietate, câte probleme am avut de rezolvat, non-stop timp de șase ani, și am făcut-o să pară ușor. Sunt atât de fericită că s-au întâmplat atât de multe lucruri minunate în ultima perioadă. Foarte multe lecții de viață am învățat în ultima vreme, cât de multe vești bune am primit în ultima perioadă, scria Angela Martini pe social media.

