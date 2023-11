”Plânge și repetă: tata, tata!” Dezvăluiri tulburătoare. Băiețelul Angelei Martini și al lui Dragoș Săvulescu trăiește momente cumplite!

Ca-n filme se iubesc Angela Martini și Dragoș Săvulescu! A spus-o fără ocolișuri modelul albanez pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp, doar că, acum, cuplul traversează o perioadă dificilă. Cei doi soți sunt nevoiți să stea departe unul de celălalt, iar distanța și lipsa comunicării îi afectează crunt! Mai mult, de suferință are parte copilul lor, Kyree.

În timp ce Angela e constrânsă să rămână pe teritoriul Statelor Unite pentru un timp îndelungat din motive personale, dar și legate de munca pe care a sacrificat-o timp de 5 ani, Dragoș este blocat în Italia, unde încearcă să-și dovedească nevinovăția (n.r. statul român refuză anularea mandatului de arestare internațional, motiv pentru care afaceristul nu poate părăsi Italia). Tocmai de aceea, Dragoș Săvulescu și Angela Martini locuiesc acum în colțuri diferite ale lumii și, astfel, băiețelul lor, de numai doi ani, este nevoit să crească fără prezența tatălui său.

Suferința lui Kyree și lacrimile Angelei

Surse apropiate cuplului au povestit că băiețelul are o relație foarte strânsă cu tatăl lui: “Când erau în Italia, Kyree era foarte apropiat de Dragoș și petreceau foarte mult timp împreună. De când a plecat cu mama lui în Los Angeles, copilul are dese momente în care plânge și repetă `tata, tata`. Cei doi soți vorbesc în permanență la telefon și pe video call, dar pentru un copil atât de mic este foarte greu să înteleagă ce se întâmplă și de ce nu își poate vedea tatăl”.

De asemenea, aceeași sursă a povestit că și certurile dintre cei doi soți sunt din ce în ce mai frecvente: “În L.A., Angela este o mamă singură și trebuie să se descurce și să gestioneze toate situațiile care apar. Este foarte greu și pentru ea, mai ales că și munca o solicită destul de mult. Se simt blocați în situația lor, se confruntă cu o luptă continuă și pentru a-și gestiona sentimentele și, de aceea, uneori se ceartă, iar Angela plânge. Momentul în care copilul lor întreabă de tatăl său aduce o tristețe profundă pentru toată familia. Chiar și atunci când sunt împreună, prin apeluri video sau telefoane, este evident că distanța nu le face bine“.

Mesajul emoționant pentru Dragoș Săvulescu, de ziua lui: ”Sunt recunoscătoare…”

În urmă cu câteva săptămâni, cu ocazia zilei de naștere a lui Dragoș, Angela a postat pe Instagram un mesaj emoționant, care a arătat lumii că, în spatele zâmbetelor fericite și a iubirii, se ascunde și o poveste dramatică și dureroasă.

“Vezi tu, nu am avut probleme minore care, de cele mai multe ori, despart cuplurile. Sunt recunoscătoare pentru asta, pentru că aș alege probleme semnificative în locul celor minore oricând. Poate este și vina mea, pentru că mereu am dorit o viață ca-n filme, unde dragostea este testată, curajul este necesar, iar emoțiile sunt la cote maxime. Călătoria noastră a fost `tu și eu împotriva întregii lumi` în adevăratul sens al cuvântului. În această zi, cea mai profundă dorință a mea este ca viața să te inunde cu bunătate, bucurie și fericire fără limite. Cel mai important, îmi doresc să te inunde cu dragostea pe care mi-ai oferit-o întotdeauna. Dacă adevărul a fost interzis, atunci noi încălcăm toate regulile. Avem lumina să luptăm împotriva umbrelor, așa că nu o ascundem. Nu mă tem că vor afla totul! Era și timpul să expunem versiunea noastră despre aceste evenimente” , a scris Angela Martini, care se afla, deja, departe de soțul ei.

Povestea lor, subiect dezbătut intens de presă și devenit de notorietate în România, a fost presărată, de-a lungul anilor, cu momente dificile și chiar dramatice, dar care au fost, în final, depășite. Conform surselor noastre, există o suferință internă imensă și o frustrare dată de situația în care Dragoș este blocat în Italia de ani de zile de autoritățile române. În ciuda faptului că situația lui a fost închisă definitiv de către judecătorii italieni, care i-au declarat finalizarea executării în Italia a condamnării din România, pe motivul intervenirii prescripției. Din acest motiv, relația și familia lor se află acum într-un echilibru precar.

