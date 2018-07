Dragoș Săvulescu și soția lui, Angela Martini, au sărbătorit Ziua Statelor Unite ale Amricii într-un mod cu totul deosebit. (Reduceri mari la jocuri PC) Alături de câteva vedete de marcă, Dragoș și Angela au sărbătorit marele eveniment în casa celor mai sexy iepurași din lume.

Pe lângă atmosfera întreţinută de unul dintre cei mai cunoscuţi producători de muzică electronică, Skrillex, Dragoş Săvulescu şi Angela Martini s-au bucurat şi de un foc de artificii impresionant. Alături de ei s-a aflat și modelul Alina Pușcău, la rândul ei însoțită de o gașcă de prieteni. (Promotiile zilei la monitoare)

Dragoș Săvulescu și iubita miss s-au căsătorit în Las Vegas!

Dragoș Săvulescu, om de afaceri, producător de filme şi actor, s-a căsătorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul în care cei doi au spus ”hai s-o facem” a fost, de-a dreptul, uluitor! (CITEȘTE ȘI: SUPER-EXCLUSIVITATE. A DEZVĂLUIT PENTRU CANCAN.RO CUM ESTE VIAŢA PRINTRE STARURI. AM AFLAT SECRETELE UNEI ROMÂNCE DE LA HOLLYWOOD!)

Dragoş Săvulescu şi Angela Martini au spus ”Da” în faţa pastorului de la o capelă din Las Vegas. Cei doi îşi programaseră o vizită în Las Vegas, pentru două zile. Urma şi o întâlnire cu o prietenă bună a celei care acum are pe deget verigheta pusă de Dragoş. ”Eram în pat, dimineaţa, urma să plecăm în acea zi la Las Vegas. Nu mai contează cine a zis, dar s-a zis ”, dezvăluia, încântat de alegere, dar şi de felul în care a fost luată decizia, Dragoş Săvulescu, pentru CANCAN.RO.

Au plecat, grăbiţi şi cu sufletul la gură, către ”capitala mondială a căsătoriilor la minut”. Au ajuns, şi-au anunţat prietena: a rămas mască. Dar şi încântată a fost, fiind martora unei astfel de decizii care-ţi umple sufletul de emoţie. Dragoş şi-a sunat un prieten, pentru a le fi celor doi cavaler de onoare, martor al evenimentului decis ad-hoc.

CITEȘTE AICI: ANDA CĂLIN A PLECAT CU FETIȚA DIN CASA LUI LIVIU VÂRCIU. CU CINE LOCUIEȘTE ȘI CE VORBESC APROPIAȚII LOR

”Am rezolvat totul în câteva ore. Verighete, am găsit capela unde urma ceremonie, pastor… Formularele au durat 15 minute, la un birou de acolo. Ne-am căsătorit fix la miezul nopţii”, a mai povestit Dragoş Săvulescu.

”Toată lumea a rămas şocată! De regulă, oamenii se logodesc, se cer în căsătorie… Detalii… Noi le-am făcut în câteva ore! Sunt foarte fericit! Este o femeie pe care nu ai cum să nu o iubeşti! Este frumoasă şi în interior. De când o cunosc, mergem peste tot împreună, suntem nedespărţiţi. Oricum, urma la un moment dat să ne căsătorim, dar a fost s-o facem, aşa…să trecem peste convenţional. Am zis doar atât, A avut rochie neagră, în loc de albă, ţinută provocatoare, se vede, nu? Neconvenţional, asta am vrut”, a mai spus Dragoş.

CITEȘTE AICI CONTINUAREA… DECLARAŢII EXCLUSIVE. DRAGOŞ SĂVULESCU S-A CĂSĂTORIT CU IUBITA MISS, ÎN LAS VEGAS! DAR CUM AU HOTĂRÂT CEI DOI SĂ FACĂ PASUL ESTE ULUITOR: ”ERAM ÎN PAT, DIMINEAŢA…”