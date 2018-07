Anda Călin a plecat cu fetița din casa lui Liviu Vârciu. Cu cine locuiește și ce vorbesc apropiații lor

Anda Călin a decis să se mute din casa lui Liviu Vârciu, după ce amândoi au ajuns la concluzia că nu mai pot merge împreună pe același drum în viață. În prezent, fostul “iepuraș” Playboy și fiica ei locuiesc cu o prietenă. Aceeași sursă care a preferat să își păstreze anonimatul a mai dezvăluit și ce vorbesc apropiații fostului cuplu.

Fosta iubită a lui Liviu Vârciu nu se gândește deocamdată să se mute cu chirie.

“Anda Călin locuieşte cu cineva, cu o fată. Ea locuieşte la fata aia de când s-a despărţit de Vârciu. Anda este bine în aceste momente, se ocupă de fetiţă. Deocamdată nu îşi caută chirie, îi este bine acolo unde stă, dar a spus că o să vadă pe viitor”, a declarat o sursă apropiată a Andei Călin, potrivit spynews.ro.

Anda Călin și Liviu Vârciu, separați de neînțelegerile de cuplu

Deși mulți s-au gândit că săruturile cu Roxana Niculae de la începutul acestui an, care au fost publicate în exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, le-ar fi creat probleme celor doi, se pare că nu acestea au fost cele care au dus la despărțirea.

“Între Anda Călin şi Liviu Vârciu au fost neînţelegeri de cuplu, nimic altceva. În perioada în care au fost împreună, eu ştiu că Anda nu l-ar fi prins pe Liviu că ar fi înşelat-o”, a mai povestit aceeași sursă.

Anda Călin și Liviu Vârciu negociază împăcarea?

Apropiații fostului cuplu vorbesc despre împăcare și, potrivit sursei citată mai sus, Anda Călin și Liviu Vârciu vorbesc zilnic și se preocupă amândoi de creșterea micuței Anastasia.

“Cred că va mai exista o cale de împăcare între ei, eu cred că amândoi speră să se împace. Din cauza neînţelegerilor de cuplu… au fost prea multe şi prea dese şi au ajuns la separarea asta. Ei vorbesc în fiecare zi, ştiu că vorbesc despre copil, dar nu mă pot pronunţa în ceea ce discută despre viaţa lor de cuplu”, a mai spus aceeași persoană.

Fosta iubită a lui Liviu Vârciu a avut o noapte albă. În jurul orei 02:30 noaptea, ea a postat o fotografie cu fiica ei pe Instagram. Cu o zi în urmă, ea a postat mesajul: “The most beautiful way to start and end the day is with a grateful heart ❤️♥️ (n.r.: Cea mai frumoasă modalitate de a începe și de a încheia ziua e cu o inimă recunoscătoare)”.

❤️🙏 A post shared by Anda Calin (@andacalin) on Jul 4, 2018 at 3:20pm PDT

Liviu Vârciu s-a despărțit de Anda Călin când toți credeau că urmează nunta

Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a doua oară anul trecut. Artistul și Anda Călin i-au pus numele fiicei lor Anastasia, iar în martie, micuța a fost creștinată. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, care s-a născut în urma relației pe care a avut-o cu Ami Teiceanu. Actorul din serialul “Fructul oprit” a anunțat luni, 2 iulie, că nu mai formează un cuplu cu fostul “iepuraș” Playboy.