Roxana Niculae s-a decis să reacționeze, după ce Liviu Vârciu a anunțat că s-a despărțit de Anda Călin. Recent, s-a aflat că blonda trăiește o poveste de dragoste cu actorul Silviu Mircescu și nu mai vrea să fie asociată cu Liviu Vârciu. Deocamdată nu se știu oficial care sunt motivele despărțirii dintre Liviu Vârciu și fostul “iepuraș” Playboy, însă, imaginile în care artistul se sărută cu Roxana Niculae, care au fost publicate în exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, au provocat multe discuții în fostul cuplu.

„Nu am nicio legătura cu motivul despărţirii lui Liviu Varciu de Anda. Nu am fost niciodată amanta lui, aşa cum s-a scris şi nu am avut nicio legătură cu el. Nu înţeleg de ce presa mă leagă de el. Am mai declarat că suntem amici, ne ştim de mult şi doar atât. Am o relaţie frumoasă cu Silviu, ne înţelegem foarte bine, aşa că nu are rost ca presa să mă mai asocieze cu Liviu Vârciu pentru a mai creea un nou scandal”, a spus Roxana Niculae în exclusivitate pentru spynews.ro.

Liviu Vârciu, mesaj emoționant prin care a anunțat despărțirea de Anda Călin

Liviu Vârciu este cel care a declarat că decizia a venit după ce și-au dat seama că nu se potrivesc, și nu se pune problema infidelității.

“Dragi prieteni, asa cum ma stiti, eu sunt un om sincer. Stiu ca mereu v-a placut asta la mine si nu o sa va dezamagesc nici acum. Vreau sa va anunt ca eu si Anda, mama copilului meu, nu mai forman un cuplu. Am decis sa mergem pe drumuri separate.

Nu este vina ei, dar nici a mea. Anda este o femeie minunata, dar stiti si voi cum e viata: uneori pur si simplu oamenii nu se potrivesc, oricat ar incerca.

Impreuna avem un ingeras de fetita. Ea este si va fi prioritatea noastra. Vom fi impreuna la toate momentele importante din viata ei. Impreuna. Vreau sa ii multumesc Andei pentru ca este o mama buna . Va pup si va iubesc!”, a scris actorul pe pagina lui de Instagram.