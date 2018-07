Liviu Vârciu s-a despărțit de Anda Călin! ”Uneori pur și simplu oamenii nu se potrivesc”

Dragi prieteni, asa cum ma stiti, eu sunt un om sincer. Stiu ca mereu v-a placut asta la mine si nu o sa va dezamagesc nici acum. Vreau sa va anunt ca eu si Anda, mama copilului meu, nu mai forman un cuplu. Am decis sa mergem pe drumuri separate. Nu este vina ei, dar nici a mea. Anda este o femeie minunata, dar stiti si voi cum e viata: uneori pur si simplu oamenii nu se potrivesc, oricat ar incerca. Impreuna avem un ingeras de fetita. Ea este si va fi prioritatea noastra. Vom fi impreuna la toate momentele importante din viata ei. Impreuna. Vreau sa ii multumesc Andei pentru ca este o mama buna . Va pup si va iubesc!

