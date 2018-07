Anda Călin, mesajul subliminal prin care a anunțat despărțirea de Liviu Vârciu în urmă cu 6 zile!

Povestea de dragoste dintre Liviu Vârciu și Anda Călin a a ajuns la final! Totul s-a terminat între cei doi și nu mai este nici o cale de întoarcere. Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ o săptămână, Anda Călin a postat un mesaj subliminal prin care anunța separarea de celebrul artist.(CITEȘTE ȘI: SUPERSTARUL MALUMA A BĂUT ÎN CLUB PÂNĂ A PIERDUT AVIONUL!)

”Dear Good, I ve tried my best, but if today I lose my hope please tel me that your plans are better than my dreams. – Dragă bine, am încercat tot ce pot, dar dacă astăzi îmi pierd speranța, spune-mi că planurile tale sunt mai bune decât visele mele”, a fost mesajul brunetei.

După ce a făcut public mesajul subliminal prin care anunța despărțirea de Liviu Vârciu, Anda Călin a fost asaltată cu zeci de mesaje din partea fanilor. ”Sunt sigura că Liviu Vârciu se comportă ca un idiot cu tine” / Și eu cred asta… sigur Liviu nu se comporta cum trebuie”, o parte din mesajele primite de Anda Călin.(NU RATA, AICI: IUBITA I-A IERTAT INFIDELITĂȚILE LUI LIVIU VÂRCIU! CE A MĂRTURISIT DESPRE SĂRUTUL CU BEBELUȘA ROXANA…)

”Uneori pur și simplu oamenii nu se potrivesc”

„Dragi prieteni, asa cum mă știti, eu sunt un om sincer. Știu că mereu v-a plăcut asta la mine și nu o să vă dezamăgesc nici acum. Vreau să vă anunț ca eu și Anda, mama copilului meu, nu mai formăm un cuplu. Am decis să mergem pe drumuri separate. Nu este vina ei, dar nici a mea. Anda este o femeie minunată, dar știti și voi cum e viața: uneori pur și simplu oamenii nu se potrivesc, oricât ar încerca. Împreună avem un îngeraș de fetiță. Ea este și va fi prioritatea noastră. Vom fi împreună la toate momentele importante din viața ei. Împreună. Vreau să îi mulțumesc Andei pentru că este o mamă bună. Vă pup și vă iubesc!”, a declarat Liviu Vârciu.

Anda Călin a trecut peste sărutul lui Liviu cu ”bebelușa”

Anda a mai spus și că ea și Liviu au reușit să treacă peste „episodul cu sărutul”, din februarie. (VEZI DETALII AICI).

”Doamne, e atât de veche! Mă întrebați despre lucrurile astea. Da, nu a fost nimic și s-a spus și atunci. S-a întâmplat, dar a trecut peste toată lumea. Ne iubim mult și suntem fericiți”, ne-a mărturisit, la plecare, Anda Călin.

În urmă cu câteva luni, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezenta, în mega-exclusivitate, imaginile incendiare cu Liviu Vârciu și Roxana Niculae, care s-au sărutat chiar în fața casei artistului.

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cunoscut în 2017

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cunoscut la începutul anului 2017 și, după câteva săptămâni de întâlniri, au primit marea veste: aceea că vor deveni părinți. Se pare că destinul i-a adus împreună, iar relația lor merge ca pe roate.