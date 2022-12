EXCLUSIV | Război total! Angela Martini, replică dură pentru Mădălina Ghenea: “Mesaje, scrisori de amenințare… Am depus plângere!”

Conflictul izbucnit între Angela Martini (35 de ani) și Mădălina Ghenea (34 de ani), odată cu o serie de acuzații halucinante, nu pare că se va încheia prea curând. După reproșurile care i-au fost aduse, soția lui Dragoș Săvulescu a făcut declarații în exclusivitate pentru Gândul.

Problemele între fosta și actuala parteneră a lui Dragoș Săvulescu au apărut acum mai bine de o lună, când Angela Martini a luat la țintă două dintre vedetele internaționale care au urcat pe podium, Catrinel Menghia și Mădălina Ghenea.

De atunci a început un adevărat război pe rețelele de socializare și prin intermediul avocaților, iar ultimele evenimente care au avut loc în viața Mădălinei nu au făcut decât să „condimenteze” totul.

Cu siguranță, scandalul dintre cele două modele internaționale este unul care va mai dura o perioadă, așa că vă facem o retrospectivă a ultimelor evenimente pentru a înțelege mai bine ceea ce s-a întâmplat.

La începutul lunii noiembrie, Angela Martini a făcut acuzații dure la adresa celor două modele de origine română, identificate de presă ca fiind Mădălinei Ghenea și Catrinel Menghia. Imediat, Ghenea a reacționat și a apelat la ajutorul avocaților.

Dacă întregul scandal din mediul online a ajuns să se poarte între avocații ambelor părți, iată că, la aproape o lună de la începerea conflictului, Mădălina Ghenea trece prin momente chinuitoare. Fotomodelul a fost jefuit pe data de 13 decembrie 2022 în aeroportul Fiumicino din Roma, moment în care a simțit că i-a picat cerul în cap.

În acest context, săptămâna trecută, Mădălina Ghenea a oferit presei din Italia o serie de declarații în care susținea că o anumită persoană s-ar afla în spatele tuturor problemelor pe care le are de opt ani și că acea persoană ar vrea să o distrugă, Prin intermediul acelorași declarații, dar și prin postări pe contul propriu de Instagram, Ghenea a insinuat cp respectiva persoanăar avea legături cu România, ”țintind” către Angela Martini, cu care se află în conflict deschis. Nu a adus însă nicio dovadă.

În tot acest timp, Mădălina Ghenea a tăcut mâlc referitor la jaful de pe aeroportul Fiumicino. Lucru care a iscat, în spațiul public, mai multe întrebări pertinente: ce ascunde Mădălina și/sau de ce?! Ce o împiedică, odată pentru totdeauna, să facă lumină în acest caz? De ce nu iese public să vorbească fără perdea despre incidentele în care a fost implicată în ultimii ani?

Doar o reacție asumată a vedetei ar putea clarifica aceste lucruri, situație semnalată de CANCAN.RO.

Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, a rupt, în final, tăcerea! Pentru prima dată o aduce în discuție pe Mădălina Ghenea. Iar acuzele sunt grave!

“Având în vedere gravele insinuări calomnioase aduse de numita MĂDĂLINA DIANA GHENEA împotriva subsemnatei, făcute prin intermediul interviurilor în presa din Italia, (Corriere della Sera, La Republica, etc. etc.) postate și pe propriul profil oficial de Instagram și preluate în parte și de către presa din România, fiind constrânsă să mă apăr de o campanie mediatică defăimătoare și calomnioasă, precum și de o acțiune de hărțuire continuă și repetată cu invadarea vieții mele private, dar și de ofense la adresa onoarei și reputației mele internaționale, transmit următorul comunicat de presă:

Ghenea a afirmat prin interviu direct și prin postare directă pe profilul de Instagram că a fost victima unui furt al unui bagaj de mână ce conținea obiecte de valoare la sosirea acesteia la Roma (Italia) venind de la Riyad (Arabia Saudita) în data de 11.12.2022 și că, necrezând în coincidențe, este convinsă că e vorba de aceeași persoană ca fiind autor sau coautor al acestei infracțiuni, persoană cu care are probleme și care o persecută de 8 ani, implicând-o inclusiv pe fiica ei în această atitudine persecutorie.

În ciuda detalierii publice constante pe profilul ei de Instagram a aspectelor propriei vieți private, expunere indiscretă de fotografii, detalii, program, itinerariu etc, detalii care ar fi putut constitui sursa primară de informații pentru posibilii răufacători, Ghenea a dat declarații presei și a postat pe propriul profil de Instagram diverse texte și insinuări care conduc la concluzia ridicolă că subsemnata ar fi acea persoană în cauză, că persoana care ar fi organizat de 8 ani de zile o campanie împotriva acesteia și ar fi culminat cu organizarea furtului de bagaj suferit la Roma, operațiune criminală perfect organizată.

În plus, aceasta s-a plâns de continue activități de stalking desfășurate de această unică persoană (n.a. subsemnata) cum ar fi pătrundere ilegală în apartamentul acesteia, postări constante pe site-urile de adulți, mesaje și poze de amenințare etc. dar și de o continuă defăimare și atacare a imaginii acesteia încă de acum 8 ani, activități de hacking în propriul profil de iCloud, încercare ilegală de modificare a biletului de avion etc.