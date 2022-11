Angela Martini și Mădălina Ghenea, actuala și „fosta” lui Săvulescu, trec la artileria grea. Război total + Cum a scăpat Catrinel Menghia

Nu mai este cale de întoarcere! Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, a început războiul și anunță că spectacolul este pe punctul să înceapă. Asta după ce Mădălina Ghenea a răspuns acuzațiilor aduse de Angela și a scos ”artileria grea”: avocații din Milano. Martini a avut, însă, imediat răspuns. Pe Catrinel Menghia a iertat-o, pentru că și-a cerut scuze. Dar nu și-a încheiat socotelile cu Mădălina Ghenea. CANCAN.RO dezvăluie amănunte ”spumoase” din culisele războiului celor două dive.

Luni, Angela Martini a postat pe Instagram cuvinte jignitoare la adresa a două românce cunoscute la nivel internațional. Conform „indiciilor” lăsate de soția lui Dragoș Săvulescu, nu putea fi vorba decât despre… Mădălina Ghenea și Catrinel Menghia. (VEZI DETALII AICI)

N-a dat nume, dar s-a dat de gol! Miercuri seara, Angela Martini a ieșit din nou la atac după ce Mădălina Ghenea a anunțat că și-a înștiințat avocații din Milano si, totodată, va face tot posibilul să-și apere onoarea.

„Ca răspuns la acuzațiile calomnioase foarte grave al căror destinatar și victimă am fost în ultimele ore, mi-am trimis avocații mei de la firma Bernardini de Pace (cabinet de avocatură din Milano, Italia, n.r) să acționeze în toate sediile competente, pentru apărarea identității mele si a onoarei mele”, a fost răspunsul dat de Mădălina Ghenea, tradus din limba italiană.

Soția lui Dragoș Săvulescu n-a stat cu mâinile-n sân și a ținut neapărat să mărturisească un aspect important! Și anume… faptul că Menghia ar fi decis să abandoneze lupta. Pe de altă parte, războiul cu Mădălina Ghenea abia acum începe. (NU RATA: Mădălina Ghenea, prima reacție după acuzațiile pe care i le-a adus soția lui Dragoș Săvulescu)

„Bună! Actualizări! Deci… astăzi am primit un telefon de la una dintre fetele despre care am vorbit, cea din Roma (Catrinel Menghia, n.r.), și mi-a cerut scuze. Oamenii greșesc, așa că voi accepta scuzele și de acum înainte subiectul este închis și mergem mai departe. Despre cea de la Milano (Mădălina Ghenea, n.r.), subiectul tocmai a început pentru că este cu totul altceva. Așa că bucurați-vă de spectacol”, a spus Angela Martini, în limba engleză, pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: ”Acum vă dau un exemplu de boala lor mintală!” Soția lui Dragoș Săvulescu nu a terminat gloanțele! Ghenea și Menghia, ”ciuruite”!)

Replica Mădălinei Ghenea, dar și a fanilor ei

După toate dezvăluirile, fanii Mădălinei Ghenea au reacționat prompt și și-au arătat susținerea față de actriță. Au ”bombardat-o” cu mesaje și au făcut-o praf pe ”rivala” ei: „Cum poate cineva să iasă în evidență decât folosindu-se de imaginea cuiva care a muncit pentru a ajunge unde este! Mizerabil ceea ce face această necunoscută! Nu va ieși din anonimat, ci va intra și mai tare! I se citește răutatea și invidia pe chip. Să te ajute bunul Dumnezeu ca aceste mizerii să nu te afecteze sub niciun chip”, i-a transmis un fan.

„Cred că este îndeajuns de spus că tu ești cunoscută pentru cine ești, iar Angela Martini este cunoscută doar pentru relația pe care o are. Acum zece ani, numele Mădălina Ghenea era deja cunoscut și apreciat, iar numele Angela Martini nici în trecut și nici măcar în prezent, nu îmi spune nimic”, i-a spus un alt fan actriței. (VEZI MAI MULTE MESAJE AICI)

După trei evenimente, pe care a fost nevoită să le onoreze, copleșită de multitudinea de gânduri bune, Mădălina Ghenea le-a transmis susținătorilor un mesaj din camera de hotel: ”Dacă cineva are impresia că eu am timp să mă gândesc la altceva, în afara de fiica și munca mea… se înșală. Nu am timp și nu știu ce înseamnă ”ura”. Mama mea m-a învățat să le doresc tuturor să fie mai fericiți decât mine, chiar și celor care mă rănesc. Pentru că în acest fel, lumea va fi un loc mai bun. Și mă rog pentru cei care au timp să rănească pe alții”, a spus actrița.

Angela Martini nu se lasă! Ce i-a transmis Mădălinei Ghenea

Angela Martini a reacționat imediat. A văzut mesajul transmis de Mădălina Ghenea și a aruncat cu săgeți. Soția lui Dragoș Săvulescu a ținut să menționeze câteva reguli pe care ar trebui să le urmeze ”rivala” ei:

”1. Învață despre legi, ca să nu faci greșeli ce ar putea să te afecteze foarte rău.

2.Unde iese fum, e și foc. Nimeni nu începe o dramă și nu inventează lucruri, fără ca cineva să-i fi făcut rău.

3. Când cineva face un lucru public și nu ”pe la spate” precum o hienă, asta înseamnă că e un sâmbure de adevăr acolo.

4. Când toată lumea din țara ta vorbește rău despre tine și spune că ești o persoană rea, asta înseamnă că ești într-adevăr o persoană rea.

5. Asigură-te că sursele și prietenii tăi nu te trădează și nu pretind că sunt de partea ta.

6. Nu primi sfaturi de la ”țăranii” de pe Instagram, chiar dacă ei îți spun cât de minunată ești. S-ar putea să fii și tu o ”țărancă”.

7. Toată lumea are un nume cu un anumit sens și un trecut în spate. Acest nume ar putea spune multe despre tine. Vezi ce înseamnă.

8. În viață, oamenii pot fi karma ta. Depinde ce le-ai făcut altora. În final, trebuie să accepți acest lucru pentru că face parte din maturizarea ta.

9. Chiar dacă ai un obicei de a blestema, ai grijă să nu se întoarcă împotriva ta. Este posibil!”, a spus Angela Martini.

Rămâne de văzut cum și când se va finaliza războiul dintre fosta și actuala lui Dragoș Săvulescu. (CITEȘTE ȘI: Dragos Savulescu a vorbit despre relatia cu Madalina Ghenea: „Ne-am despartit pentru ca avem drumuri diferite”)

Mădălina Ghenea și Dragoș Săvulescu s-au iubit timp de doi ani

În anul 2009, fostul finanțator al echipei Dinamo a început o relație cu Mădălina Ghenea, după ce a divorțat de Rodica Ghionea cu care are și o fetiță. Relația lor a durat aproximativ doi ani, iar cei doi și-au spus „adio” în 2011.

„A fost o relație frumoasă, o apropiere reală din toate punctele de vedere. Fără interese, cum s-a scris. Eu nu am divortat pentru ea sau din cauza ei, ci pentru că am vrut să îmi schimb viața. Au fost speculații pentru că a coincis momentul divorțului cu relația mea cu Mădălina. Ea nu a făcut decât să contribuie benefic la revenirea mea. Nu m-a părăsit pe mine nimeni, nici eu nu am părăsit pe nimeni. A fost vorba de o decizie comună”, mărturisea Dragoș Săvulescu, în urmă cu câțiva ani.

În 2017, în decembrie, Dragoș Săvulescu s-a căsătorit cu Angela Martini, iar în 2022 cei doi au devenit părinți. Fosta Miss Universe Albania 2010 a adus pe lume un băiețel.

Tot în anul 2017, respectiv în luna aprilie, Mădălina Ghenea a adus-o pe lume pe Charlotte. Tatăl fiicei sale este Matei Stratan. Cei doi au decis, însă, să meargă pe drumuri separate, iar acum Mr. “NoCash” trăiește de câteva luni bune o poveste de dragoste alături de Ileana Lazariuc, ex-soția fiului cunoscutului miliardar Ion Țiriac. Cei doi și-au oficializat relația recent, când au fost văzuți pentru prima dată împreună, în public. (VEZI DETALII AICI)

