Angela Martini (35 de ani), soția lui Dragoș Săvulescu, a ieșit din nou la atac pe rețelele de socializare, după ce a făcut declarații incendiare seara trecută. Fostul model a dat de pământ cu Mădălina Ghenea și cu Catrinel Menghia, iar acum a venit cu un noi critici la adresa lor.

După ce a stârnit un val de controverse în mediul online, Angela Martini a făcut noi dezvăluiri cu privire la două dintre colegele sale de breaslă, care sunt și ele mame, la rândul lor. De data aceasta, partenera lui Dragoș Săvulescu a oferit exemple clare ce ar putea determina comportamentul celor două dive care locuiesc în acest moment în Italia.

Angela Martini iese din nou la atac

Soția fostului acționar de la Dinamo a refuzat seara trecută să divulge numele celor două românce care au intrat în atenția sa în ultima perioadă, însă CANCAN.RO a dedus imediat despre cine este vorba. Astfel, Angela Martini vine cu noi completări.

„Am primit multe mesaje astăzi și ieri, iar partea amuzantă este că o grămadă de oameni au ghicit despre cine este vorba. Toți jurnaliștii le-au ghicit pe amândouă, atât pe cea din Milano, cât și pe cea din Roma, complet corect. Alții au ghicit-o doar pe cea din Milano, era atât de evident.

Un lucru despre mine, poate că l-am repetat de multe ori, urăsc nedreptatea, urăsc manipularea, urăsc minciunile. Ele au întâlnit cea mai greșită persoană cu care să facă asta, pentru că sunt omul care spune adevărul, nu îmi e teamă să spun adevărul. Diferența este că eu o spun în fața tuturor, în timp ce ele o fac pe la spate”, a declarat pe contul său de Instagram Angela Martini.

Catrinel Menghia, una dintre „victimele” acuzațiilor făcute de Angela Martini

În declarațiile pe care le-a făcut pe InstaStory, Angela Martini vorbește despre Catrinel Menghia care pare că a copiat-o în ultima vreme indiferent de ceea ce a făcut. Fostul model susține că a aflat despre lucrurile pe care actrița le-a făcut de-a lungul timpului, după ce a primit un semnal de alarmă din partea oamenilor care o urmăresc. Angela susține că toate aceste lucruri au fost făcute cu un scop, acela fiind de a o defăima.

„O să vă dau doar un exemplu privitor la nivelul lor de boală mintală. Vă dau un indiciu – am scris o carte în anul 2019 despre mine crescând într-o țară comunistă, ea scrie cartea trei ani mai târziu, despre ea crescând într-o țară comunistă. Eu am o carte cu o copertă în alb și negru, cu scris galben, ea are aceeași copertă alb-negru cu scris galben. Eu postez un video cu copilul meu îmbrăcat tot în alb, dansând, cinci zile mai târziu, ea a făcut același lucru, spunând că este pentru o campanie publicitară. Da, dar campaniile au fost diferite, ai avut propriul fotograf sau pe cineva care să filmeze și tu ai spus cum ai vrut să arate totul. Poți să filmezi în propria casă, exact cum îți dorești.

Eu nu am știut despre carte sau despre video sau despre această boală mintală, până când nu au venit oamenii să îmi spună această poveste. Acela a fost momentul în care am acordat atenție ei și existenței ei. Oamenilor le este atât de teamă să spună adevărul, iar aceasta nu va fi lumea în care eu trăiesc. Creierul lor trebuie să fie de dimensiunea unei alune, pentru că dacă ai un pic de psihologie umană și dacă ai auzit măcar despre mine sau vreo poveste despre mine și dacă vezi că nu mă tem timp de ani să merg împotriva nimănui, împotriva unui sistem… Eu o să mă lupt pentru adevăr, pentru justiție, indiferent de situație. Ce le face pe ele să creadă voi face o excepție pentru ele, că voi accepta această situație?”, a adăugat partenera de viață a lui Dragoș Săvulescu.

Mădălina Ghenea, acuzată că a născocit zvonuri false despre familia Angelei Martini

Nici Mădălina Ghenea nu a scăpat de criticile făcute publice de Angela Martini. Fosta parteneră a lui Leonardo DiCaprio a fost acuzată că a născocit tot felul de zvonuri și povești false despre Angela și despre familia acesteia. Mai mult, partenera lui Dragoș Săvulescu susține că a întâlnit-o pe Mădălina o singură dată și că nu are nicio legătură cu ea.

„Săptămâna următoare, vine cealaltă nebună pe care am întâlnit-o o singură dată, anul trecut în iunie, pentru 10 minute accidental, într-o sală de hotel, încercând să fie super drăguță cu mine. Acesta a fost încă un șoc pentru mine. La fel de mult, m-au defăimat, inventând cele mai nebune povești despre mine, despre familia mea, ca într-un film SF, o invenție completă. Și chiar nu îmi pasă de câți ani au creat această imagine, cine sunt ele, ce pretind a fi pe social media, ‘Eu sunt inocentă, eu nu spun așa ceva sau postez altceva, pentru ca oamenii să nu vorbească despre mine!’

Pentru mine, oamenii de acest gen sunt oameni mici, desigur că știu că sunt oameni mici, dar oaia se poate transforma într-un adevărat lup. Și sunt sigură de un lucru – să râzi ca un adevărat nebun cu boli mintale, crezând că asta mă va face pe mine să simt nesiguranță, nu se poate. Asta nu m-a atins deloc, nu suntem la grădiniță. Dar am aflat mai târziu că aceste lucruri au fost făcute cu un scop, încercând să mă anuleze pe mine, să mă defăimeze”, a completat Angela Martini.

Angela Martini spune că are dovezi care îi susțin afirmațiile

În cele din urmă, Angela Martini a declarat faptul că are dovezi clare care să îi susțină acuzațiile, tocmai de aceea nu se teme să se apere în fața tuturor. Ba mai mult, aceasta pretinde că atât Mădălina Ghenea, cât și Catrinel Menghia au obiceiul de a discuta despre viața sa personală cu persoane care fac parte din același cerc de prieteni.

„Eu știu aceste târâturi de la prietenii lor apropiați, cât de mult vorbesc despre mine, cât de mult îmi menționează numele, sunt capturi de ecran, am totul cu nume și prenume despre acești oameni. Așa că ele nu pot pretinde că nu mă știu sau că nu au vorbit despre mine, pentru că eu am dovezi. Sunt pur și simplu nebune!”, a încheiat modelul care trăiește în Italia.

Contactate telefonic de către reporterul CANCAN.RO pentru a oferi o replică în legătură cu scandalul care a luat amploare pe Instagram, Catrinel Menghia și Mădălina Ghenea nu au răspuns.