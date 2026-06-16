Legătura neștiută dintre Nuțu Cămătaru și Gabriel Oprea: ”Era sechestrat. M-am dus cu 100 de mașini și l-am scos”

În serialul “Cămătarii”, ies la iveală episoade dintr-o perioadă în care un telefon putea pune în mișcare zeci de oameni, iar relațiile dintre cei implicați contau mai mult decât orice. Mărturiile lui Nuțu readuc în atenție momente trăite intens, situații-limită și oameni care, odată ajunși în funcții mari, nu au mai privit înapoi la fel ca înainte.

Printre numele pomenite apare și Gabriel Oprea, cel care avea să devină ministru al apărării, ministru de interne și vicepremier, fiind considerat în anii 2010 unul dintre cei mai influenți politicieni din România.

„L-am scos din sechestru, iar el a zis ‘bagă-i jos pe amândoi’”

Totul pornește de la un telefon primit într-o zi în care lucrurile puteau lua o întorsătură urâtă.

„M-a sunat Petre, care e şi acum primar. Iacob Petre. El a fost un fost asociat al meu. I-am dat un magazine. Primii 10.000 de dolari de la mine i-a văzut. Era șofer pe o mașină de mezeluri și unul, Fane Bulgaru, minor, de acolo l-a dus pe la mine. Îmi aducea mâncare pentru câini, salamuri, ce dădeam pe la câini. Așa l-am cunoscut, nefiind un băiat rău la vremea aia. Nici nu putea să respire fără mine. Trăgea de două ori aer în piept și al treilea era “Nuțu”. Și m-a sunat și mi-a zis, “dom’le, uite, e Oprea sechestrat la Danobiana. L-au sechestrat ăștia pe aici.” Stai mă că vin acum. Și m-am dus cu 100 de mașini, am înconjurat aia și l-am scos. Nu știu ce explicații voau să-i ceară ăia de la Danubiana de acolo. Am dat câteva telefoane și s-au strâns maşinile. Cum aveam brigadă în Berceni, brigadă acolo, brigadă de bodyguarzi, imediat am strâns mașinile. Nu a mai mârâit nimeni.”

Povestea nespusă dintre Nuțu Cămătaru și Gabriel Oprea

Din felul în care povestește, se simte clar atmosfera acelor ani: reacții rapide, oameni care se mișcau imediat la un semn și situații care se rezolvau prin prezență, nu prin discuții. Pentru Nuțu, intervenția a fost firească, făcută fără ezitare, convins că îl ajută pe cineva care, la vremea aceea, îi era apropiat.

Anii au trecut, iar lucrurile nu au mai arătat la fel. În relatările sale, Nuțu lasă de înțeles că, atunci când a venit momentul ca Oprea să întoarcă gestul, situația s-a schimbat complet.

„Peste timp mi-a mulțumit Gabriel Oprea. I-a zis un procuror ‘Îi am pe Cămătari aici. Unul a făcut, unul n-a făcut’. Și el mi-a mulțumit. I-a zis ‘bagă-i jos pe amândoi’.”

CITEŞTE ŞI: De ce Mica nu l-a părăsit niciodată pe Nuțu Cămătaru, potrivit unui psiholog: „Este arhetipul femeii tribale, fără discuție”

Prin ce au trecut Sile și Nuțu Cămătaru la școala de corecție. Psihologul Leliana Pârvulescu: „Ei nu mai văd răul cum îl vedem noi”