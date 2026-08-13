Roger Federer a pierdut statutul de miliardar după prăbușirea acțiunilor companiei elvețiene On Holding, unul dintre principalele active care au contribuit la construirea averii sale. Forbes estimează acum averea fostului campion la aproximativ 952 de milioane de dolari, după ce acțiunile producătorului de echipament sportiv au scăzut cu aproape 19%.

Federer devenise miliardar în 2025, când Forbes îi estima averea la aproximativ 1,1 miliarde de dolari. Fostul lider mondial a ajuns astfel unul dintre puținii sportivi care au depășit pragul de un miliard de dolari, potrivit New York Post.

Roger Federer a pierdut peste 50 de milioane de dolari din avere într-o zi

Scăderea averii lui Federer este legată în principal de participația sa la On Holding, compania elvețiană de echipament sportiv în care fostul tenismen a investit încă din 2019.

Forbes estimează că Federer deține aproximativ 2,5%-3% din companie. După ce acțiunile On au scăzut cu aproximativ 19% într-o singură ședință, averea lui Federer a coborât la aproximativ 952,4 milioane de dolari. Scăderea i-a redus averea cu cel puțin 52 de milioane de dolari într-o singură zi, potrivit Forbes.

Scăderea valorii acțiunilor a venit după publicarea rezultatelor trimestriale ale companiei. Deși On Holding a raportat o creștere importantă a veniturilor, rezultatele nu au fost suficient de bune pentru a satisface așteptările investitorilor.

Cum a ajuns Federer miliardar

Participația la On Holding a avut un rol important în creșterea averii lui Federer după retragerea din tenis. Fostul campion elvețian a devenit investitor și partener al companiei în 2019 și a contribuit inclusiv la dezvoltarea liniei de încălțăminte care îi poartă numele.

Averea sa este alimentată și de contractele de publicitate pe care le-a avut de-a lungul anilor cu branduri precum Uniqlo, Rolex, Lindt și Mercedes-Benz. În timpul carierei de tenismen, Roger Federer a câștigat peste 130 de milioane de dolari numai din premii.

Astfel, Federer nu mai poate fi considerat în acest moment miliardar în dolari conform estimării Forbes, însă averea sa rămâne apropiată de miliard. Iar dacă acțiunile On Holding își revin, este posibil ca fostul campion să treacă din nou peste acest prag.

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