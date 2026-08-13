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Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele copilăriei la Năvodari. „Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți!”

De: David Ioan 13/08/2026 | 20:45
Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele copilăriei la Năvodari. „Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți!”
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Anca Țurcașiu a relatat că a petrecut o zi liniștită pe litoral, profitând de apa caldă a Mării Negre și de vremea bună. Artista le-a transmis urmăritorilor că orele petrecute în apă i-au readus în minte vacanțele din copilărie, când verile aveau un ritm mai simplu și mai firesc.

Aflată pe plajă, vedeta a rememorat anii ’70 și ’80, perioadă în care mergea cu părinții la mare și stăteau în campingul din Năvodari. Spune că acele vacanțe erau lipsite de confortul de astăzi, însă tocmai simplitatea lor le făcea memorabile.

Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele copilăriei la Năvodari

Artista a povestit că cele două ore petrecute în apa Mării Negre au readus în prezent atmosfera verilor din copilărie. Își amintește cum familia mergea cu cortul, iar zilele se desfășurau exclusiv pe plajă, cu foarte puține lucruri la îndemână.

„Marea Neagră are apă caldă! Și în sfârșit am ajuns și eu să mă bucur de ea! Azi m-am jucat ca în copilărie, două ore în apă! Mi-am adus aminte de verile când veneam cu cortul, cu părinții mei, în camping la Năvodari”, a povestit Anca Țurcașiu.

Vedeta a descris și rutina acelor zile, în care vestimentația era redusă la strictul necesar.

„Stăteam toată ziua în costum de baie pe plajă și seara într-un trening. Atât aveam la noi…”, a mărturisit artista.

„Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți!”

Printre amintirile sale se numără și modul în care familia păstra mâncarea la rece. Mama ei folosea metode simple, adaptate condițiilor din camping.

„A… și un borcan cu carne în untură pe care mama îl punea în nisip, îngropat, la rece… Roșii și brânză…”, a povestit Anca Țurcașiu.

Artista a subliniat că acea perioadă, deși lipsită de facilități, era plină de bucurie și naturalețe. Vacanțele la mare, petrecute cu cortul și cu puține lucruri, au rămas pentru ea o amintire prețioasă.

„Ce vremuri… Anii ’70… ’80… Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți! Hai, că deja am nostalgii…”, a transmis vedeta.

Mesajul său către comunitatea online s-a încheiat cu un îndemn adresat celor aflați pe litoral:

„Vă îmbrățișez! Bucurați-vă de mare, de soare și de vacanță!”.

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Anca Țurcaşiu mai are o meserie, pe lângă actorie. Puțini se așteptau la asta!

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