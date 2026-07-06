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Anca Țurcaşiu mai are o meserie, pe lângă actorie. Puțini se așteptau la asta!

De: David Ioan 06/07/2026 | 21:58
Anca Țurcaşiu mai are o meserie, pe lângă actorie. Puțini se așteptau la asta!
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Anca Țurcașiu, cunoscută publicului pentru rolurile din teatru și televiziune, are și o activitate mai puțin vizibilă, dar la fel de importantă pentru ea. Artista a dezvăluit că, pe lângă cariera artistică, se ocupă de cursuri de aqua gym, o formă de mișcare pe care o practică și o predă cu pasiune.

Actrița spune că a urmat o școală de profil și că predarea acestor antrenamente în apă a devenit o parte esențială din rutina ei.

„Nu știu dacă știați despre mine că sunt și profesor de aqua gym. Am făcut o școală mai demult și predau aqua gym”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

Lucruri mai puțin știute despre Anca Țurcașiu

Aceasta subliniază că îi place să lucreze cu oamenii și să îi ajute să descopere beneficiile mișcării în apă. De asemenea, vedeta afirmă că a studiat intens domeniul și că se implică total în această activitate.

„Eu consider că mă implic foarte tare, îmi place foarte mult ceea ce fac, am studiat mult de tot și această formă de mișcare este una care ne ajută extraordinar. Sunt foarte fericită că fac asta”, a completat actrița.

Pe lângă sport, Anca Țurcașiu acordă o atenție deosebită stilului de viață sănătos. Ea spune că nu mai consumă apă îmbuteliată și a ales o variantă pe care o consideră mai benefică.

„Nu mai consum apă din comerț. Beau o apă specială care se diferențiază toate celelalte. Este apa kangen, o apă ionizată alcalină, care filtrează clorul și multe alte impurități. O beau, mă spăl cu ea, îmi spăl și fructele și legumele, și gătesc cu ea. Atunci când mă spăl cu ea îmi lasă pielea catifelată, nu e nevoie să mai folosesc crema. La fel în cazul legumelor și fructelor, se elimină toate pesticidele și erbicidele. Costă, dar e apă vie, iar sănătatea e mai importantă.”, a explicat artista.

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