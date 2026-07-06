Iulia Albu și-a făcut lifting facial! Cum arată vedeta după intervenție: ”Nu îmi căzuse fața, dar mi-am dorit-o”

Iulia Albu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre una dintre cele mai recente decizii din viața sa personală. Ea a ales să își documenteze public întreaga experiență medicală, de la momentul deciziei și până la perioada de recuperare.

Vedeta a mărturisit că a apelat la o intervenție de tip deep plane facelift, precizând că nu a fost vorba despre o necesitate medicală urgentă, ci despre o alegere asumată, făcută la momentul potrivit pentru ea.

„Am decis că este momentul să apelez la un deep plane facelift. Nu îmi căzuse fața și, da, aș fi putut trăi și fără această intervenție, însă mi-am dorit-o acum. Nu îmi doresc să arăt altfel, nu îmi doresc buze mai mari sau schimbarea trăsăturilor. Tocmai de aceea, este important să nu aștepți până în ultimul moment dacă îți dorești o astfel de intervenție. Aleg să vă iau cu mine în această poveste, fără filtre, fără declarații de tipul ‘nu am nicio intervenție’. Este doar începutul unei serii de postări dedicate acestui subiect. Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol personalizat de recuperare, perfuzii și tratamente. Am avut și două zile mai dificile, însă, în general, mă recuperez foarte bine, sub atenta supraveghere a medicului în mâinile căruia m-am lăsat”, a scris Iulia Albu în mediul online.

Iulia Albu a urmat tratamente speciale și ședințe de terapie

În videoclipurile publicate pe conturile sale, Iulia Albu a surprins mai multe etape ale întregului proces. Ea a oferit detalii atât despre perioada premergătoare intervenției, cât și despre recuperarea de după operație. Aceasta a ales să împărtășească imagini și explicații din timpul tratamentelor, dar și din momentele în care organismul său a început să răspundă la procedură.

Vedeta a explicat că, imediat după intervenție, a urmat o perioadă normală de recuperare, cu ușoare inflamații și disconfort, aspecte firești în astfel de cazuri. Ulterior, a început un protocol complex de îngrijire, care a inclus perfuzii, tratamente speciale și ședințe de terapie, printre care și lumină roșie, dar și drenaj limfatic, toate menite să accelereze procesul de vindecare.

În materialele video, Iulia Albu descrie evoluția zilnică a stării sale, menționând că în primele zile a existat o ușoară umflare, însă lucrurile au început treptat să revină la normal. De asemenea, a precizat că acneea s-a accentuat temporar, un efect pe care l-a observat în perioada de recuperare, dar pe care l-a considerat parte din proces.

„Astăzi m-am mai dezumflat puțin, lucrurile evoluează bine și organismul își revine treptat. Totul este în parametri normali și sunt foarte încântată de rezultate până în acest punct”, a transmis ea în una dintre postări.

Vedeta și-a reluat rutina după aproape o săptămâna

Totodată, a subliniat faptul că fiecare organism reacționează diferit la o astfel de intervenție. Procesul de vindecare nu este identic pentru toată lumea. În cazul ei, recuperarea a decurs relativ ușor, cu inflamație redusă. Acest lucru a ajutat-o să își reia mai repede activitățile obișnuite.

Un alt aspect menționat a fost legat de disconfortul din primele zile, mai exact imposibilitatea de a-și spăla părul, lucru pe care l-a descris ca fiind una dintre cele mai neplăcute părți ale perioadei de recuperare, alături de necesitatea utilizării unor creme speciale pentru vindecare.

În jurul zilei a șasea, vedeta a început să iasă din casă și să își reia treptat rutina. Ea a observat o îmbunătățire vizibilă a aspectului general. Până în ziua a 13-a, evoluția era deja evidentă. Aceasta a continuat să își țină urmăritorii la curent cu fiecare etapă.

„Suntem în ziua 13, evoluția continuă și procesul de vindecare merge foarte bine”, a transmis Iulia Albu, promițând că va reveni cu noi detalii pe măsură ce recuperarea avansează.

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